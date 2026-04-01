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सीएम भजनलाल बोले- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बुधवार को आदर्श विद्या मंदिर राजापार्क में नवनिर्मित बहुउद्देशीय सभागार के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही.

CM Bhajanlal Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 5:17 PM IST

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जयपुर: भारत के पास दुनिया के सबसे बड़ी युवा शक्ति है, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है. ये कहना है प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का. आदर्श विद्या मंदिर राजापार्क में नवनिर्मित बहुउद्देशीय सभागार के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आदर्श विद्या मंदिर संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें संस्कारित नागरिक बनाने का कार्य कर रहा है.

शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता : शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए विद्या भारती अब अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की ओर भी कदम बढ़ा रही है. नए शिक्षा सत्र से प्रदेश के पहले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम आदर्श विद्या मंदिर की शुरुआत भी की गई, जिसका औपचारिक आगाज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया. ये पहल पारंपरिक भारतीय मूल्यों और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समन्वय का प्रयास बताया जा रहा है.

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम शर्मा ने स्कूल के नवीन सभागार के निर्माण के लिए प्रबंधन समिति, शिक्षकों और भामाशाहों को बधाई देते हुए कहा कि ये भवन सामूहिक प्रयासों और हजारों सपनों का परिणाम है.

उन्होंने समाज के सभी वर्गों से शिक्षा के इन केंद्रों के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. साथ ही कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों और संस्कारों के विकास के प्रमुख केन्द्र हैं. शिक्षक छात्रों के जीवन में विद्या का संचार कर उन्हें मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों में करुणा और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना विकसित करना भी है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ युवा ही देश के विकास को नई दिशा दे सकता है. आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश फैला रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि एवीएम से उनका पुराना जुड़ाव रहा है, क्योंकि उनके बच्चे खुद यहीं से पढ़कर निकले हैं.

युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत : उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है. जरूरत है इस युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की और ये दिशा देने का काम एक शिक्षक ही कर सकता है. शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उनमें देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करते हैं.

एक शिक्षित युवा न केवल अपना, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हर बच्चा, चाहे वो शहर में हो या गांव में, शिक्षा से जुड़ा नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा. राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. साथ ही, युवाओं को रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

पेपर लीक पर सख्त रुख, रोजगार पर फोकस : मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है. अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.33 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 1 लाख से अधिक पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है.

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चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका : वहीं, इस अवसर पर मौजूद रहे उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि मैकाले शिक्षा पद्धति के जरिए हमारी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की गई. बावजूद इसके, हमारे संस्कारों और संस्कृति की धारा कभी रुकी नहीं. वहीं, उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों में ज्ञान के साथ-साथ चरित्र और मूल्यों का विकास करते हैं.

शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास का आधार है और राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने विद्या भारती की ओर से शुरू किए गए आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय को संस्कार का केंद्र बताया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभागार का लोकार्पण कर पट्टिका का अनावरण किया. साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और सहयोगी भामाशाहों को सम्मानित किया. इस दौरान आरएसएस के प्रचारक, दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

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