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अदाणी एग्री फ्रेश ने जारी किए सेब खरीद के नए रेट, पिछले साल के मुकाबले बढ़ी दरें, 31 अगस्त से होंगी लागू

अदाणी एग्री फ्रेश ने सेब खरीद की दरें जारी की हैं. पिछले साल की तुलना में इस बार प्रीमियम ग्रेड के सेब के रेट बढ़े.

अदाणी एग्री फ्रेश ने जारी किए सेब खरीद के नए रेट
अदाणी एग्री फ्रेश ने जारी किए सेब खरीद के नए रेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:48 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (AAFL) ने नई खरीद दरें जारी की हैं. कंपनी ने 31 अगस्त 2026 से लागू होने वाले सेब खरीद के नए रेट जारी कर दिए हैं. नए रेट में पिछले साल के मुकाबले लगभग सभी प्रमुख ग्रेड और कैटेगरी की कीमतों में बढ़ोतरी भी की गई है. खास तौर पर 80 से 100 फीसदी कलर वाले प्रीमियम सेब की कीमतों में अच्छी वृद्धि हुई है.

अदाणी एग्री फ्रेश हिमाचल के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में खरीद करती है और उसके रेट का बागवानों और सेब कारोबारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है. कंपनी की खरीद व्यवस्था शिमला और कुल्लू क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में संचालित होती है. कंपनी की ओर से जारी किए गए नए रेट 31 अगस्त से लागू होंगे. नए रेट के मुताबिक, 80 से 100 फीसदी कलर वाले सेब में एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेड के लिए 60 रुपये, लार्ज-मीडियम और स्मॉल के लिए 108 रुपये, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 89 रुपये, EES(200) के लिए 73 रुपये और पित्तू के लिए 60 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे.

वहीं, 60 से 80 फीसदी कलर वाले सेब में एक्स्ट्रा लार्ज का रेट 43 रुपये, लार्ज-मीडियम और स्मॉल का 80 रुपये, एक्स्ट्रा स्मॉल का 67 रुपये, EES(200) का 54 रुपये और पित्तू का 43 रुपये प्रति किलो तय किया गया है. 0 से 60 फीसदी कलर वाले सभी साइज के सेब के लिए 26 रुपये, 0 से 100 फीसदी EEL के लिए 26 रुपये और ROL Apple के लिए भी 26 रुपये प्रति किलो रेट रहेगा. अंडर साइज सेब के लिए 20 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे.

वहीं, पिछले साल के रेट से तुलना करें तो इस बार लार्ज, मीडियम और स्मॉल प्रीमियम ग्रेड का रेट 85 रुपये से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलो हो गया है, यानी सीधे 23 रुपये की बढ़ोतरी. वहीं, एक्स्ट्रा लार्ज और पित्तू का रेट 45 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हुआ है, यानी 15 रुपये ज्यादा. एक्स्ट्रा स्मॉल में 75 से बढ़कर 89 रुपये यानी 14 रुपये और EES(200) में 65 से बढ़कर 73 रुपये यानी 8 रुपये की वृद्धि हुई है. पिछले साल 60 से 80 फीसदी कलर वाले ग्रेड में एक्स्ट्रा लार्ज 35, लार्ज, मीडियम और स्मॉल 65, एक्स्ट्रा स्मॉल 55, EES(200) 45 और पित्तू 35 रुपये प्रति किलो था. इस साल इनकी दरें क्रमशः 43, 80, 67, 54 और 43 रुपये हैं. यानी इस श्रेणी में भी 8 से 15 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है.

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