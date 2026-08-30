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अदाणी एग्री फ्रेश ने जारी किए सेब खरीद के नए रेट, पिछले साल के मुकाबले बढ़ी दरें, 31 अगस्त से होंगी लागू

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए अदाणी एग्री फ्रेश लिमिटेड (AAFL) ने नई खरीद दरें जारी की हैं. कंपनी ने 31 अगस्त 2026 से लागू होने वाले सेब खरीद के नए रेट जारी कर दिए हैं. नए रेट में पिछले साल के मुकाबले लगभग सभी प्रमुख ग्रेड और कैटेगरी की कीमतों में बढ़ोतरी भी की गई है. खास तौर पर 80 से 100 फीसदी कलर वाले प्रीमियम सेब की कीमतों में अच्छी वृद्धि हुई है.

अदाणी एग्री फ्रेश हिमाचल के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों में खरीद करती है और उसके रेट का बागवानों और सेब कारोबारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है. कंपनी की खरीद व्यवस्था शिमला और कुल्लू क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में संचालित होती है. कंपनी की ओर से जारी किए गए नए रेट 31 अगस्त से लागू होंगे. नए रेट के मुताबिक, 80 से 100 फीसदी कलर वाले सेब में एक्स्ट्रा लार्ज ग्रेड के लिए 60 रुपये, लार्ज-मीडियम और स्मॉल के लिए 108 रुपये, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 89 रुपये, EES(200) के लिए 73 रुपये और पित्तू के लिए 60 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे.

वहीं, 60 से 80 फीसदी कलर वाले सेब में एक्स्ट्रा लार्ज का रेट 43 रुपये, लार्ज-मीडियम और स्मॉल का 80 रुपये, एक्स्ट्रा स्मॉल का 67 रुपये, EES(200) का 54 रुपये और पित्तू का 43 रुपये प्रति किलो तय किया गया है. 0 से 60 फीसदी कलर वाले सभी साइज के सेब के लिए 26 रुपये, 0 से 100 फीसदी EEL के लिए 26 रुपये और ROL Apple के लिए भी 26 रुपये प्रति किलो रेट रहेगा. अंडर साइज सेब के लिए 20 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे.