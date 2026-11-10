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आदमपुर की बहू दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में हासिल किया तीसरा स्थान, पहले प्रयास में रचा इतिहास

दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में हासिल किया तीसरा स्थान ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार जिले के आदमपुर की बहू दृष्टि मित्तल ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर न्यायिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 के अंतिम परिणाम में उन्होंने समग्र मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस सफलता से आदमपुर सहित पूरे हिसार जिले में खुशी की लहर है.

पहले प्रयास में हासिल की तीसरी रैंक: दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की है. उनकी इस उपलब्धि को न्यायिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. आदमपुर के लोगों और परिवारजनों ने उनकी कामयाबी पर खुशी जाहिर की है.