आदमपुर की बहू दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में हासिल किया तीसरा स्थान, पहले प्रयास में रचा इतिहास
Drishti Mittal Judicial Exam Result: आदमपुर की बहू दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में पहले प्रयास में तीसरी रैंक हासिल किया है.
Published : November 10, 2026 at 10:49 AM IST
हिसार: हिसार जिले के आदमपुर की बहू दृष्टि मित्तल ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर न्यायिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 के अंतिम परिणाम में उन्होंने समग्र मेरिट सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस सफलता से आदमपुर सहित पूरे हिसार जिले में खुशी की लहर है.
पहले प्रयास में हासिल की तीसरी रैंक: दृष्टि मित्तल ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की है. उनकी इस उपलब्धि को न्यायिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है. आदमपुर के लोगों और परिवारजनों ने उनकी कामयाबी पर खुशी जाहिर की है.
हरियाणा में सिविल जज रह चुकी हैं दृष्टि: दृष्टि मित्तल इससे पहले हरियाणा न्यायिक सेवा में सिविल जज के पद पर कार्यरत थीं. न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने और नए अवसर हासिल करने के उद्देश्य से उन्होंने नियमानुसार हरियाणा न्यायिक सेवा से पदत्याग किया. इसके बाद उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल हुईं. पहले ही प्रयास में तीसरी रैंक हासिल करना उनकी मेहनत और मजबूत तैयारी को दर्शाता है.
न्यायिक सेवा से जुड़ा है पूरा परिवार: दृष्टि मित्तल आदमपुर के हाई स्कूल रोड निवासी सुनील मित्तल की पुत्रवधू और स्वर्गीय कश्मीरी लाल मित्तल की पौत्रवधू हैं. उनके पति जतिन मित्तल वर्तमान में उत्तराखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं. उनके जेठ नितिश मित्तल और जेठानी प्रियांशी गर्ग अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.
बार एसोसिएशन ने दी बधाई: दृष्टि मित्तल की उपलब्धि पर आदमपुर बार एसोसिएशन के प्रधान सतपाल भाम्भू ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि, "यह सफलता केवल मित्तल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे आदमपुर क्षेत्र और अधिवक्ता समुदाय के लिए गर्व की बात है. एक ही परिवार में दो न्यायिक अधिकारियों का होना युवाओं और कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है."
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