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आगरा में PPP मॉडल पर बनेगा इंडोर स्टेडियम; यह सुविधाएं मिलेंगी, ADA ने बनाया प्रपोजल

आगरा में PPP मॉडल पर बनेगा इंडोर स्टेडियम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) ने आगरा में अत्याधुनिक सुवधिाओं से लैस इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है. इनर रिंग रोड पर जमीन चिन्हित की गई. ADAएडीए पहले ही जमीन अधिग्रहण कर चुका है. यह स्टेडियम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया जाएगा. ADA उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि इंडोर स्टेडियम के लिए ADA रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आमंत्रित करेगा. इससे इंडोर स्टेडियम का निर्माण PPP मोड पर कराया जाएगा. इस इंडोर स्टेडियम के बनने से आगरा में खेल सुविधाएं और गतिविधियां बढेंगी. आगरा से इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं. मगर, जिले में एकमात्र स्टेडियम है. यह शहर के बीच सदर बाजार में स्थित हैं. ऐसे में शहर के चारों कोने से खिलाड़ी स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाते. लंबे समय से शहर में स्टेडियम की मांग उठ रही है. ताकि खिलाड़ियों को घर के पास ही खेल सुविधाएं मिल सकें. इंडोर स्टेडियम में इन खेल की सुविधाएं: इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, टेबिल टेनिस, स्वीमिंग पूल होगा. इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए लाउंज, आफिस, टायलेट, लिफ्ट भी लगेगी. इसमें पहली मंजिल पर एक हॉल भी बनाया जाएगा. इसके साथ ही जिम, फर्स्ट एड कक्ष, स्टोर समेत अन्य रूम भी बनेंगे. 2010 में जमीन हुआ था अधिग्रहण: ADA ने इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल योजना के तहत जिले में सन 2009-10 में भूमि का अधिग्रहण किया था. यह जमीन रोहता, पट्टी पचगाई, जाखौदा, पचगाई खेड़ा और आसपास के गांव की जमीन है.