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आगरा में PPP मॉडल पर बनेगा इंडोर स्टेडियम; यह सुविधाएं मिलेंगी, ADA ने बनाया प्रपोजल

ADA उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि इंडोर स्टेडियम के लिए ADA रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आमंत्रित करेगा.

आगरा में PPP मॉडल पर बनेगा इंडोर स्टेडियम.
आगरा में PPP मॉडल पर बनेगा इंडोर स्टेडियम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 9:58 AM IST

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आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) ने आगरा में अत्याधुनिक सुवधिाओं से लैस इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है. इनर रिंग रोड पर जमीन चिन्हित की गई. ADAएडीए पहले ही जमीन अधिग्रहण कर चुका है. यह स्टेडियम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया जाएगा.

ADA उपाध्यक्ष एम. अरून्मोली ने बताया कि इंडोर स्टेडियम के लिए ADA रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आमंत्रित करेगा. इससे इंडोर स्टेडियम का निर्माण PPP मोड पर कराया जाएगा. इस इंडोर स्टेडियम के बनने से आगरा में खेल सुविधाएं और गतिविधियां बढेंगी.

आगरा से इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी निकल रहे हैं. मगर, जिले में एकमात्र स्टेडियम है. यह शहर के बीच सदर बाजार में स्थित हैं. ऐसे में शहर के चारों कोने से खिलाड़ी स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाते. लंबे समय से शहर में स्टेडियम की मांग उठ रही है. ताकि खिलाड़ियों को घर के पास ही खेल सुविधाएं मिल सकें.

इंडोर स्टेडियम में इन खेल की सुविधाएं: इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, टेबिल टेनिस, स्वीमिंग पूल होगा. इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए लाउंज, आफिस, टायलेट, लिफ्ट भी लगेगी. इसमें पहली मंजिल पर एक हॉल भी बनाया जाएगा. इसके साथ ही जिम, फर्स्ट एड कक्ष, स्टोर समेत अन्य रूम भी बनेंगे.

2010 में जमीन हुआ था अधिग्रहण: ADA ने इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल योजना के तहत जिले में सन 2009-10 में भूमि का अधिग्रहण किया था. यह जमीन रोहता, पट्टी पचगाई, जाखौदा, पचगाई खेड़ा और आसपास के गांव की जमीन है.

इनर रिंग रोड के थर्ड फेज के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था. इसे पहले ADA खुद बना रहा था. बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने काम किया. इसमें रोड का अलाइनमेंट बदला तो ADA के पास 50 हजार वर्गमीटर जमीन बची है. इस भूमि पर ही ADA ने अब इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है.

इंटरनेशनल स्टेडियम का इंतजार: आगरा के क्रिकेटर नेशनल और इंटरनेशल स्तर पर चमक रहे हैं. इनमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, ध्रुव जुरैल, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव शामिल हैं. पुरुष और महिला क्रिकेटर लगातार क्रिकेट के फलक पर चमक रहे हैं.

यूपी की महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें आगरा की कई बेटियां खेल रही हैं. जो प्राइवेट एकेडमी में क्रिकेट की बारीकियां सीखती हैं. एक ओर जहां आगरा के खिलाड़ी क्रिकेटर समेत अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. वहीं, आगरा एक इंटरनेशनल शहर है. जहां पर हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. इसलिए आगरा में इंटरेशनल नेशनल स्टेडियम की मांग लंबे समय से उठ रही है.

डिप्टी सीएम ने दिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश: 15 अप्रैल 2026 को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए थे. उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारी, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इसमें आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने पर चर्चा हुई थी. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन को आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए थे.

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