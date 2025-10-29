यूपी में नाइट टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा; टूरिस्ट से गुलजार होगा ताजमहल के पास का ये पार्क, जानिये क्या है ADA का प्लान?
आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एडीए ने नाइट टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए बनाया एक प्रस्ताव.
October 29, 2025
आगरा : ताज महोत्सव की तरह हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने यमुना किनारे मेहताब बाग के पास स्थित 11 सीढ़ी पार्क गुलजार करने का प्रस्ताव तैयार किया है. सांस्कृतिक कार्यक्रम ताजमहल के पास में आयोजित किए जाएंगे. जिससे आगरा में नाइट टूरिज्म बढ़ेगा.
नये टेंडर की तैयारी : आगरा आने वाले पर्यटकों को रात में एक नये टूरिस्ट स्पॉट से ताजमहल निहारने और कल्चरल इवेंट में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर एडीए ने पूर्व में कंपनी को दिए गए टेंडर का निरस्त करके अब नये टेंडर की तैयारी कर ली है. जिससे टूरिस्ट सीजन में ग्यारह सीढ़ी पार्क में कल्चरल नाइट इवेंट शुरू हो जाएं.
नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया प्रस्ताव : आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एडीए ने ताजमहल के पास में यमुना किनारे स्थित 11 सीढ़ी पार्क पर नाइट टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव बनाया है. जिससे 11 सीढ़ी पार्क में ताजमहल के पास में शाम को मनोहारी गीत-संगीत और नृत्यु की प्रस्तुति हो, जहां पर पर्यटक पहुंचें. आगरा से अच्छी यादें लेकर जाएं.
फर्म को किया गया था नामित : एडीए के प्रस्ताव के मुताबिक, एक कंपनी को टेंडर भी कर दिया था लेकिन, कंपनी ने समय पर कल्चरल इवेंट शुरू नहीं किया. एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि ताजमहल के पास में स्थित 11 सीढ़ी पार्क शाम को गुलजार करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, जिससे आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए. इसको लेकर एक फर्म को नामित किया गया था.
कंपनी को दिया गया नोटिस : उन्होंने बताया कि इस बारे में फर्म से बार-बार कहा गया कि समय पर इवेंट शुरू कर दें. लेकिन, फर्म ने ईवनिंग कल्चरल इवेंट को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई. इस पर कंपनी को एक बार फिर नोटिस दिया गया है. कंपनी यदि नोटिस का जवाब नहीं देती है तो करार निरस्त करके अब नए सिरे से ईवनिंग कल्चरल इवेंट के लिए प्रस्ताव बनाया गया है.
बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्ट को रखा जाएगा : उन्होंने बताया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की जाएगी. अगली बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्ट को प्रमुखता से रखा जाएगा, जिससे 11 सीढ़ी पार्क में कल्चरल इवेंट इस टूरिस्ट सीजन में शुरू किया जाए. उन्होंने बताया कि यमुना किनारे 11 सीढ़ी पार्क में कल्चरल ईवनिंग के कार्यक्रम और मेहताब बाग को लेकर पहले ही एडीए ने वहां पर पार्किंग बना ली है. जिससे यहां पर आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने बताया कि 11 सीढ़ी पार्क में विभागों के नियम व मानकों को लागू करके ईवनिंग में कल्चरल और अन्य इवेंट आयोजित किए जाएंगे.
यह थी तैयारी : बता दें कि हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं, लेकिन, अधिकतर पर्यटक ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी समेत अन्य स्मारक देखकर जयपुर, ग्वालियर या दिल्ली चले जाते हैं. पर्यटक नाइट स्टे नहीं करते हैं. आगरा के पर्यटन कारोबारी और सरकार इसको लेकर बेहद चिंतित हैं. सरकार का पूरा जोर आगरा में नाइट टूरिज्म बढ़ाने पर है.
आगरा आने वाले पर्यटक नाइट में स्टे करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसी मंशा से आगरा में एडीए लगातार नए रोमांचक प्रोजेक्ट लेकर आया, जिसमें हॉट एयर बैलून, एयर डायनिंग के साथ ही 11 सीढ़ी पार्क में टेंट सिटी बसाने का प्रोजेक्ट शामिल रहा. मगर, ये सभी प्रोजेक्ट जोर शोर से शुरू हुए, लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में चले गए.
