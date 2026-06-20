आगरा के जूता कारोबारियों को बड़ी राहत: ADA ने बढ़ाई NOC की डेडलाइन, अब इस तारीख तक मौका
ADA ने कहा है कि तय समय तक दुकानों का म्यूटेशन और एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 7:36 PM IST
आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण ने संजय प्लेस स्थित शू मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है. एडीए ने दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. इससे पहले एडीए ने मार्केट की 167 दुकानों को नोटिस जारी कर एनओसी लेने के निर्देश दिए थे.
जूता कारोबारियों की मांग को देखते हुए प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक अब तक 167 में से केवल 14 दुकानों ने ही एनओसी प्राप्त की है. एडीए ने साफ कहा है कि यदि तय समय तक दुकानों का म्यूटेशन और एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, इसके लिए दुकान मालिक खुद जिम्मेदार होंगे.
आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि एडीए ने 167 ऐसी दुकानों को नोटिस दिए थे, जहां जूता व्यापार से अलग काम चल रहा था या दुकानें बंद मिली थीं, लेकिन अभी तक 167 में से मात्र 14 दुकानों ने ही एनओसी प्राप्त की है. लगभग 80-82 दुकानों का म्यूटेशन नहीं हुआ है.
उन्होंने जूता व्यापारियों से कहा है कि दुकानों पर आज भी मालिकाना हक एडीए का ही है, जिन्हें 1/5 कीमत पर लीज पर दिया गया था. कुछ लोगों ने दुकान किराए पर उठा दी या बेच दी. कुछ लोग जूते के बजाय अन्य व्यापार करने लगे. कुछ कोटिंग सेन्टर, स्पा जैसी दुकानें शू मार्केट में चल रही हैं. दुकानदारों से अनुरोध किया कि फेडरेशन उनके साथ है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दुकानें प्राप्त हुई थीं वही कार्य करें. एक बार दुकान निरस्त होने पर रीएस्टेट होना मुश्किल होगा.
दलालों के झांसे में न आएं
विजय सामा ने कहा कि दुकानदारों की समस्या देखकर अब शू मार्केट में कुछ दलाल भी सक्रिय हो गए हैं. दुकानदार उनसे बचें और फेडरेशन व एडीए के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर अनापत्ति पत्र प्राप्त करें. जो लोग किराए पर दुकानें चला रहे हैं. वह किराया नामा दिखाकर एनओसी प्राप्त कर सकते हैं.
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