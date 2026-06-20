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आगरा के जूता कारोबारियों को बड़ी राहत: ADA ने बढ़ाई NOC की डेडलाइन, अब इस तारीख तक मौका

आगरा के जूता कारोबारियों को बड़ी राहत: ADA ने बढ़ाई NOC की डेडलाइन ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण ने संजय प्लेस स्थित शू मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है. एडीए ने दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है. इससे पहले एडीए ने मार्केट की 167 दुकानों को नोटिस जारी कर एनओसी लेने के निर्देश दिए थे. जूता कारोबारियों की मांग को देखते हुए प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक अब तक 167 में से केवल 14 दुकानों ने ही एनओसी प्राप्त की है. एडीए ने साफ कहा है कि यदि तय समय तक दुकानों का म्यूटेशन और एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, इसके लिए दुकान मालिक खुद जिम्मेदार होंगे. आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने बताया कि एडीए ने 167 ऐसी दुकानों को नोटिस दिए थे, जहां जूता व्यापार से अलग काम चल रहा था या दुकानें बंद मिली थीं, लेकिन अभी तक 167 में से मात्र 14 दुकानों ने ही एनओसी प्राप्त की है. लगभग 80-82 दुकानों का म्यूटेशन नहीं हुआ है.