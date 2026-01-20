आगरा में ADA का बुलडोजर एक्शन; दो अवैध कॉलोनी ध्वस्त, जारी किया गया था नोटिस
एडीए की उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली ने बताया कि दो अनाधिकृत काॅलोनियों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 8:29 PM IST
आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मंगलवार को शहर में अलग-अलग स्थानों पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की. एडीए की प्रवर्तन टीम ने ताजगंज प्रथम वार्ड में दो कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया. एडीए का शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी है.
आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली ने बताया कि एडीए की प्रवर्तन टीम ने ताजगंज प्रथम वार्ड में मंगलवार को दो अनाधिकृत काॅलोनियों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. सेवला सराय में एक स्कूल के बगल के पास खत्ता काॅलोनी में करीब 2000 वर्गमी. क्षेत्रफल में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की गई थी. उन्होंने बताया कि एडीए प्रवर्तन की टीम ने उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की. इस बारे में पहले ही नोटिस दिया गया था.
उन्होंने बताया कि एडीए की प्रवर्तन टीम ने ताजगंज प्रथम वार्ड में खसरा नंबर-359 और 360 मौजा रोहता में लगभग 10 हजार वर्गमी. भूमि पर अनाधिकृत रूप से उप-उपविभाजन करके अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई की है. एडीए टीम ने उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत जेसीबी से अनाधिकृत कॉलोनी का ध्वस्त किया है. शहर में ऐसे ही अनाधिकृत कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी.
एडीए प्रवर्तन टीम की ओर से बुलडोजर से अवैध कॉलोनी के अंदर बनी बिल्डिंग ध्वस्त की गई. इसके साथ ही एक-एक करके सभी प्लॉटों की बाउंड्री ध्वस्त की गई, सड़कें भी उखाड़ दीं. बाउंड्रीवॉल भी ध्वस्त की गई.
यह भी पढ़ें : बहराइच में बुलडोजर एक्शन, 6 दुकानें ध्वस्त; अतिक्रमण पर नगर पालिका की कार्रवाई