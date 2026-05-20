ETV Bharat / state

ADA की बोर्ड बैठक; ग्रेटर आगरा में रेजिडेंशियल-कमर्शियल प्लॉट के रेट तय, 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के रेट पर मिलेंगे प्लाॅट

आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई.

ADA की बोर्ड बैठक
ADA की बोर्ड बैठक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बुधवार को ग्रेटर आगरा परियोजना में भूखंड की दरें तय कर दीं. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एडीए ने ग्रेटर आगरा में आवासीय भूखंड की दर 33 हजार प्रति वर्गमीटर तय की है. इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग भूखंड की दर आवासीय भूखंड की दर का 1.50 गुना यानी 49500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक और मिश्रित भूखंडों की दर की बात करें तो आवासीय दर का 2 गुना यानी 66 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. इसके साथ ही एडीए ने ताजनगरी फेस 2 योजना में निर्मित दुर्बल आय वर्ग आवासों को गिराने से पहले आवंटियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्य योजना तैयार की है. इसके बाद पुनर्नियोजन की कार्रवाई की जाएगी.

आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सबसे पहले पिछली बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुपालन की समीक्षा हुई.

बैठक में एडीए इनर रिंग रोड के द्वितीय चरण पर नवीन टोल प्लाजा का कार्य लगभग 80 प्रतिशत होने की जानकारी दी. जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त करके एमओयू के संबंध में आगामी कार्रवाई करें. यह काम बारिश के मौसम से पूर्व ही गुणवत्तापूर्वक किया जाए.

इसके साथ बैठक में शास्त्रीपुरम योजना क्षेत्र और यूपीएसआईडीसी क्षेत्र के वर्षा जल निकासी के लिए नाला निर्माण की निविदा व अनुबंधित प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए.

बोर्ड बैठक में ताजनगरी फेस 2 योजना में प्राधिकरण की ओर से निर्मित दुर्बल आय वर्ग आवासों की जांच आईआईटी रूड़की से कराने के बाद उन्हें ध्वस्त किया जाना है. यह काम इन भवनों में रहने वाले प्रभावित आंवटियों की सहमति किया जाएगा.

सबसे पहले आवंटियों को प्रस्तावित योजना स्थल पर शिफ्ट किया जाए. इसके बाद गिरासू निर्माण ध्वस्त करके पुनर्नियोजन की कार्रवाई की जाएगी. मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने ककुआ-भांडई आवासीय योजना में कन्वेशन सेंटर के निर्माण के लिए चयनित फर्म से अनुबंध करने के निर्देश दिए.

इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम की जमीन : एडीए की ओर से मौजा पट्टी पचगई की भूमि पर पीपीपी मोड पर इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम बनाया जाना है. बैठक में इसके लिए आरएफपी तैयार कर निविदा आमंत्रित की गयी है.

इसके साथ ही खेरिया मोड़ के पास नजूल की खाली भूमि को लेकर मंडलायुक्त ने कहा कि वर्तमान में जितनी भूमि रिक्त है, उतनी भूमि पर कब्जा करके चारों तरफ बाउंड्रीवाॅल कर दी जाए. इसके साथ ही खेल विभाग से समन्वय कर उस भूमि के नियोजन की कार्रवाई की जाए.

ये मामले भी उठाए गए : बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्य ने पुराने शहर में एएसआई संरक्षित स्मारक से 100 मीटर से ऊपर एनओसी प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त किए जाने की बात कही. इसके साथ ही प्राधिकरण में मानचित्र आवेदन के पश्चात एक माह के भीतर ही उसका निस्तारण करने की बात कही. जिस पर मंडलायुक्त ने इस बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

बोर्ड सदस्य ने रिंग रोड से फतेहाबाद रोड की तरफ से शहर में प्रवेश करने के दौरान सड़क दुर्घटना की अत्यधिक संभावना की ओर ध्यान आकर्षित किया. जिस पर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को पीडब्लूडी और प्राधिकरण विभाग के साथ अलग से बैठक कर समाधान करने के निर्देश दिए.


बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • एडीए की ओर से गांव रायपुर-रहनकलां में विकसित की जा रही ग्रेटर आगरा परियोजना में भूखंड की दरें तय की गईं.
  • ग्रेटर आगरा परियोजना में आवासीय भूखंड की दर 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की दर आवासीय दर का 1.50 गुना यानी 49500 रुपये प्रति वर्गमीटर तय हुई है.
  • परियोजना में व्यावसायिक या मिश्रित भूखण्डों की दर आवासीय दर का 2 गुना यानी 66 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है.
  • सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के भूखंडों का दर आवासीय दर के अनुसार ही आरक्षित रखी जाएंगी.
  • एडीए बोर्ड बैठक में कोठी मीना बाजार के पास स्थित जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण कल्याण केन्द्र योजना में भूतल व प्रथम तल की कॉस्टिंग के संबंध में प्रस्ताव रखा गया.
  • बैठक में रिक्त इकाइयों का बेसमेंट मूल्य 58500 प्रति वर्गमीटर, भूतल का 78000 प्रति वर्गमीटर और प्रथम तल का 70200 प्रति वर्गमीटर तय किया गया है.
  • बोर्ड बैठक में गांव रायपुर-रहनकलां में ग्रेटर आगरा परियोजना में गंगापुरम (टाउनशिप-3) और नर्मदापुरम (टाउनशिप-7) का आन्तरिक विकास कार्य में के लिए विचलन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है.
  • एडीए की बोर्ड बैठक में एडीए की सीमा में 98 नए गांव शामिल किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. जिसमें से 21 गांव तक सीमा विस्तार का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. जिसे अनुमोदित किया.

    यह भी पढ़ें : आगरा में ADA का बुलडोजर एक्शन; दो अवैध कॉलोनी ध्वस्त, जारी किया गया था नोटिस

TAGGED:

AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY
ADA BOARD MEETING
RESIDENTIAL COMMERCIAL PLOTS
GREATER AGRA
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.