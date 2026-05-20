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ADA की बोर्ड बैठक; ग्रेटर आगरा में रेजिडेंशियल-कमर्शियल प्लॉट के रेट तय, 33 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के रेट पर मिलेंगे प्लाॅट

ADA की बोर्ड बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने बुधवार को ग्रेटर आगरा परियोजना में भूखंड की दरें तय कर दीं. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एडीए ने ग्रेटर आगरा में आवासीय भूखंड की दर 33 हजार प्रति वर्गमीटर तय की है. इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग भूखंड की दर आवासीय भूखंड की दर का 1.50 गुना यानी 49500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक और मिश्रित भूखंडों की दर की बात करें तो आवासीय दर का 2 गुना यानी 66 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तय की है. इसके साथ ही एडीए ने ताजनगरी फेस 2 योजना में निर्मित दुर्बल आय वर्ग आवासों को गिराने से पहले आवंटियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्य योजना तैयार की है. इसके बाद पुनर्नियोजन की कार्रवाई की जाएगी.



आगरा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सबसे पहले पिछली बोर्ड बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुपालन की समीक्षा हुई. बैठक में एडीए इनर रिंग रोड के द्वितीय चरण पर नवीन टोल प्लाजा का कार्य लगभग 80 प्रतिशत होने की जानकारी दी. जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि एनएचएआई से अनुमोदन प्राप्त करके एमओयू के संबंध में आगामी कार्रवाई करें. यह काम बारिश के मौसम से पूर्व ही गुणवत्तापूर्वक किया जाए. इसके साथ बैठक में शास्त्रीपुरम योजना क्षेत्र और यूपीएसआईडीसी क्षेत्र के वर्षा जल निकासी के लिए नाला निर्माण की निविदा व अनुबंधित प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए. बोर्ड बैठक में ताजनगरी फेस 2 योजना में प्राधिकरण की ओर से निर्मित दुर्बल आय वर्ग आवासों की जांच आईआईटी रूड़की से कराने के बाद उन्हें ध्वस्त किया जाना है. यह काम इन भवनों में रहने वाले प्रभावित आंवटियों की सहमति किया जाएगा.