ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने 20 साल से कार्यरत एड-हॉक शिक्षकों को हटाने पर विद्यापीठ को निर्णय लेने का आदेश दिया

वाराणसी के अग्रसेन कन्या पीॉजी कॉलेज में 20 साल से कार्यरत एड-हॉक शिक्षकों को हटाने पर विद्यापीठ को निर्णय लेने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में करीब दो दशकों से कार्यरत एड-हॉक सहायक प्रोफेसरों की सेवाएं समाप्त करने के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कॉलेज प्रबंध समिति को सभी संबंधित दस्तावेज विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

विस्तृत विवरण देने का निर्देश: इस दौरान एड-हॉक प्रोफेसर अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और उनको वेतन भी दिया जाएगा. कॉलेज प्रबंध समिति की याचिका पर यह आदेश नन्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया. कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक सेवा देने वाले शिक्षकों को बिना पर्याप्त आधार, स्पष्ट कारण और दस्तावेजी साक्ष्य के अचानक हटाया नहीं जा सकता. यह मामला पूर्व में दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने प्रबंधन को शिक्षकों को हटाने के कारणों का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 1997 से 2014 के बीच हुई: उच्च शिक्षा निदेशक और विद्यापीठ कुलपति ने शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया था. जिसके खिलाफ कॉलेज प्रबंध समिति ने वर्तमान याचिका दाखिल कर अपनी कार्रवाई को वैध ठहराने की मांग की. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने दलील दी कि संबंधित शिक्षक वर्ष 1997 से 2014 के बीच नियुक्त हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति में सहायक प्रोफेसरों के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ.

नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई: साथ ही पिछले पांच-छह वर्षों में हिंदी और समाजशास्त्र जैसे विषयों में छात्र संख्या घटने और वित्तीय संकट के कारण कॉलेज को अपने संसाधनों से वेतन देना कठिन हो गया है. प्रबंधन ने यह भी कहा कि नियुक्तियां 'स्व-वित्तपोषित योजना' के तहत नहीं थीं, इसलिए शिक्षकों को पद पर बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. प्रतिवादी शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने कहा कि उनकी नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया के तहत ‘स्व-वित्तपोषित योजना में हुई थी और वे वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं.

शिक्षकों ने लगाया मनमानी का आरोप: उन्हें 20 साल बाद हटाना मनमाना कदम है. उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रबंधन पुराने शिक्षकों को हटाकर नए लोगों की भर्ती करना चाहता है. कोर्ट ने माना कि लंबी सेवा अवधि को देखते हुए केवल वित्तीय तंगी या छात्र संख्या में कमी का हवाला देकर सेवा समाप्ति उचित नहीं है. अदालत ने कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज और तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखने की छूट दी है.

चार सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश: विश्वविद्यालय को चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है. साथ ही अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक शिक्षक अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे और कॉलेज प्रबंधन उन्हें नियमित रूप से वेतन देता रहेगा.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश; क्लैट 2026 की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाए

TAGGED:

ADHOC TEACHERS WORKING FOR 20 YEARS
DECISION ON REMOVAL OF TEACHERS
AGRASEN GIRLS PG COLLEGE VARANASI
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.