ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने 20 साल से कार्यरत एड-हॉक शिक्षकों को हटाने पर विद्यापीठ को निर्णय लेने का आदेश दिया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी स्थित अग्रसेन कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में करीब दो दशकों से कार्यरत एड-हॉक सहायक प्रोफेसरों की सेवाएं समाप्त करने के मामले में संबंधित विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कॉलेज प्रबंध समिति को सभी संबंधित दस्तावेज विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

विस्तृत विवरण देने का निर्देश: इस दौरान एड-हॉक प्रोफेसर अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और उनको वेतन भी दिया जाएगा. कॉलेज प्रबंध समिति की याचिका पर यह आदेश नन्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया. कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय तक सेवा देने वाले शिक्षकों को बिना पर्याप्त आधार, स्पष्ट कारण और दस्तावेजी साक्ष्य के अचानक हटाया नहीं जा सकता. यह मामला पूर्व में दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने प्रबंधन को शिक्षकों को हटाने के कारणों का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था.

शिक्षक की नियुक्ति वर्ष 1997 से 2014 के बीच हुई: उच्च शिक्षा निदेशक और विद्यापीठ कुलपति ने शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया था. जिसके खिलाफ कॉलेज प्रबंध समिति ने वर्तमान याचिका दाखिल कर अपनी कार्रवाई को वैध ठहराने की मांग की. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने दलील दी कि संबंधित शिक्षक वर्ष 1997 से 2014 के बीच नियुक्त हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति में सहायक प्रोफेसरों के लिए निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ.

नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया के तहत हुई: साथ ही पिछले पांच-छह वर्षों में हिंदी और समाजशास्त्र जैसे विषयों में छात्र संख्या घटने और वित्तीय संकट के कारण कॉलेज को अपने संसाधनों से वेतन देना कठिन हो गया है. प्रबंधन ने यह भी कहा कि नियुक्तियां 'स्व-वित्तपोषित योजना' के तहत नहीं थीं, इसलिए शिक्षकों को पद पर बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है. प्रतिवादी शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने कहा कि उनकी नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया के तहत ‘स्व-वित्तपोषित योजना में हुई थी और वे वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं.