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रामनगरी अयोध्या दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, जमीन पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा

श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने पहुंची यामी गौतम ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: अभिनेत्री यामी गौतम बुधवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचीं. उन्होंने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया. हनुमानगढ़ी परिसर में कुछ समय बिताने के साथ उन्होंने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. इस दौरान उन्होंने रामनगरी की आध्यात्मिक महत्ता और यहां दर्शन करने के अनुभव साझा किए.

अभिनेत्री यामी गौतम (Video Credit; ETV Bharat) शाम को राम की पैड़ी पर उनकी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साहित नजर आए.