रामनगरी अयोध्या दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, जमीन पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा
राम की पैड़ी पर उनकी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:38 AM IST
अयोध्या: अभिनेत्री यामी गौतम बुधवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचीं. उन्होंने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया. हनुमानगढ़ी परिसर में कुछ समय बिताने के साथ उन्होंने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. इस दौरान उन्होंने रामनगरी की आध्यात्मिक महत्ता और यहां दर्शन करने के अनुभव साझा किए.
शाम को राम की पैड़ी पर उनकी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया. कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उत्साहित नजर आए.
दर्शन-पूजन के बाद यामी गौतम ने कहा कि अयोध्या की पवित्र भूमि पर आकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. वह यहां रामनगरी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को महसूस करने और भगवान का आशीर्वाद लेने आई हैं. उन्होंने कहा कि रामनगरी में दर्शन-पूजन का अनुभव उनके लिए बेहद खास और यादगार है.
अभिनेत्री ने भगवान श्रीराम, हनुमान जी और माता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कृपा से ये साल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा है. उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए भी आशीर्वाद मांगा. यामी ने कहा कि अयोध्या आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ.
इस दौरान उन्होंने अपनी आगामी फिल्म आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला है, उसी तरह दर्शकों का प्यार भी उनकी अगली फिल्म को मिलेगा.
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