अभिनेत्री शिवानी शर्मा रांची पहुंचीं, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

अभिनेत्री शिवानी शर्मा रांची पहुंचीं हैं. इस दौरान प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

Actress Shivani Sharma In Ranchi
रांची में अभिनेत्री शिवानी शर्मा. (फोटो-ईटीवी भारत)
December 19, 2025

रांची: भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री शिवानी शर्मा शुक्रवार को अपने गृह राज्य झारखंड पहुंचीं. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने काफी उत्साह से उनका स्वागत किया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकीं अभिनेत्री शिवानी शर्मा ने रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अपने राज्य से जुड़ाव को भावुक शब्दों में व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि झारखंड आना उनके लिए हमेशा गर्व का विषय रहा है और अपने लोगों के बीच आकर उन्हें विशेष ऊर्जा मिलती है.

रांची में बयान देतीं अभिनेत्री शिवानी शर्मा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मीडिया से बातचीत में शिवानी शर्मा ने कहा, “झारखंड आना मेरे लिए बेहद प्राउडफुल मोमेंट है. यह मेरी जड़ों से जुड़ने जैसा है. मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास की बड़ी भूमिका रही है.” उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और धैर्य किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है.

युवाओं को दिया संदेश

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यदि सही मंच और मार्गदर्शन मिले तो यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. उन्होंने राज्य में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.

सिनेमा इंडस्ट्री में मनवा चुकी हैं लोह

शिवानी शर्मा ने हिंदी, पंजाबी और तेलगू सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. इसके अलावा उन्होंने टी-सीरीज सहित कई प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनियों के साथ काम करते हुए 50 से अधिक म्यूजिकल एल्बम्स में अभिनय किया है. उनके गानों और फिल्मों को देश-विदेश में दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है, जिसने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है. हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में उनकी मौजूदगी ने उनके करियर को नया आयाम दिया है.

शिवानी शर्मा का यह दौरा न केवल उनके प्रशंसकों के लिए यादगार रहा, बल्कि झारखंड के युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनकर सामने आया. उनकी सफलता की कहानी यह संदेश देती है कि छोटे राज्य से निकलकर भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं.

