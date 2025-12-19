ETV Bharat / state

अभिनेत्री शिवानी शर्मा रांची पहुंचीं, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

रांची: भारतीय सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री शिवानी शर्मा शुक्रवार को अपने गृह राज्य झारखंड पहुंचीं. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने काफी उत्साह से उनका स्वागत किया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकीं अभिनेत्री शिवानी शर्मा ने रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अपने राज्य से जुड़ाव को भावुक शब्दों में व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि झारखंड आना उनके लिए हमेशा गर्व का विषय रहा है और अपने लोगों के बीच आकर उन्हें विशेष ऊर्जा मिलती है.

रांची में बयान देतीं अभिनेत्री शिवानी शर्मा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मीडिया से बातचीत में शिवानी शर्मा ने कहा, “झारखंड आना मेरे लिए बेहद प्राउडफुल मोमेंट है. यह मेरी जड़ों से जुड़ने जैसा है. मैंने जो भी मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास की बड़ी भूमिका रही है.” उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और धैर्य किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है.

युवाओं को दिया संदेश

अभिनेत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यदि सही मंच और मार्गदर्शन मिले तो यहां के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. उन्होंने राज्य में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी.