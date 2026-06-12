EXCLUSIVE : डॉक्टर से डायरेक्टर तक का सफर, एक्ट्रेस नेहा शुक्ला वेब सीरीज आभूषण में दिखाएंगी जौहर



सवाल: आप एक डेंटिस्ट, अभिनेत्री, निर्देशक, एंकर, लेखिका और पेंटर हैं. इतने सारे क्षेत्रों को एक साथ कैसे संभालती हैं?

जवाब: कला मेरा पैशन है और मुझे बहुत सुकून देती है.आर्ट से जुड़ी हर विधा मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है. डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था क्योंकि लोगों की सेवा करना चाहती थी.मैं जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं इसमें जितना कर सकती हूं, उतना करने की कोशिश करती हूं.

जवाब: सपने देखते रहना चाहिए. कहा जाता है कि जो सपने देखता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता. बचपन से डॉक्टर और अभिनेत्री बनना मेरा सपना था. बाद में एंकरिंग, राइटिंग और डायरेक्शन जैसे क्षेत्र जुड़ते गए.













सवाल: अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में प्रशिक्षण लेने का अनुभव कैसा रहा और उससे आपके करियर को क्या लाभ मिला?

जवाब: स्कूल के समय से ही मुझे थिएटर, लेखन और अभिनय का शौक था. डेंटिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं मुंबई गई और अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में प्रशिक्षण लिया. वहां ऑडिशन दिए, टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया. बाद में रायपुर लौटकर एंकरिंग, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापनों में लगातार काम करती रही.













सवाल: आप डेंटिस्ट भी हैं और एक्ट्रेस भी। कभी किसी मरीज ने दांत दिखाने के बजाय सेल्फी की डिमांड कर दी है?

जवाब: कुछ लोग सेल्फी की मांग जरूर करते हैं, लेकिन क्लिनिक में मैं डॉक्टर के रूप में रहती हूं और वहां मेरा पूरा फोकस मरीजों के इलाज पर होता है. कलाकार वाले किरदार में पहचान और लोकप्रियता ज्यादा दिखाई देती है.









सवाल: फिल्म में तो आपके दांत उखाड़ने की एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन डेंटिस्ट होने के नाते असली दांत निकालना हो तो ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है?

जवाब: बिल्कुल. फिल्मों में रीटेक का मौका मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर के रूप में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. हमारी कोशिश दांत निकालने से ज्यादा उन्हें बचाने की होती है.









सवाल: मुंबई में टीवी सीरियल्स और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम करने का अनुभव छत्तीसगढ़ के काम से कितना अलग रहा?



जवाब: मुंबई में तकनीकी और प्रोफेशनल स्तर काफी मजबूत है. हालांकि छत्तीसगढ़ में भी फिल्म निर्माण लगातार बेहतर हो रहा है. पहले वहां छत्तीसगढ़ से होने पर लोग कम आंकते थे, जो मुझे दुख देता था. लेकिन अब यहां का टैलेंट और लोकेशन दोनों तेजी से पहचान बना रहे हैं.













सवाल: छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपने अभिनय के साथ-साथ लेखन और निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाई है. इनमें कौन-सा रोल सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है?





जवाब: निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण रहा.कलाकार को सिर्फ अपना किरदार निभाना होता है, लेकिन निर्देशक को पूरी टीम और पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है.





सवाल: आज के युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?



जवाब: लक्ष्य पाने के लिए जुनून, आलोचनाओं को नजरअंदाज करने की क्षमता, लगातार मेहनत और धैर्य बेहद जरूरी हैं. अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी.





सवाल: क्या आपको भी शुरुआती दौर में कुछ सुनना पड़ा?