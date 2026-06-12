EXCLUSIVE : डॉक्टर से डायरेक्टर तक का सफर, एक्ट्रेस नेहा शुक्ला वेब सीरीज आभूषण में दिखाएंगी जौहर
डॉक्टर नेहा शुक्ला ने कला के क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़े हैं.आईए जानते हैं उनके डेंटिस्ट से लेकर डायरेक्शन तक का सफर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 6:46 PM IST
रायपुर : एक ओर सफल डेंटिस्ट, दूसरी ओर अभिनेत्री, एंकर, लेखिका, चित्रकार और फिल्म निर्देशक. मुंबई में अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद टीवी सीरियल, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली डॉ. नेहा शुक्ला अब अपनी नई हिंदी वेब सीरीज आभूषण को लेकर चर्चा में हैं. ईटीवी भारत पर आइए जानते हैं उनके सफर और आभूषण के पीछे की कहानी.
सवाल: आप एक डेंटिस्ट, अभिनेत्री, निर्देशक, एंकर, लेखिका और पेंटर हैं. इतने सारे क्षेत्रों को एक साथ कैसे संभालती हैं?
जवाब: कला मेरा पैशन है और मुझे बहुत सुकून देती है.आर्ट से जुड़ी हर विधा मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है. डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था क्योंकि लोगों की सेवा करना चाहती थी.मैं जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं इसमें जितना कर सकती हूं, उतना करने की कोशिश करती हूं.
सवाल: वेब सीरीज में आपको कैसा सपोर्ट मिला?
जवाब: मैं निर्माता गजेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने नई टीम और नए कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया. इंडस्ट्री में नए लोगों पर विश्वास करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया.
सवाल: महिलाओं को आभूषण बहुत पसंद होते हैं और आपने अपनी वेब सीरीज का नाम ही "आभूषण" रख दिया. इसकी कहानी का विचार कहां से मिला?
जवाब: यह एक मैजिक-मिस्ट्री कहानी है.बचपन में मां के आभूषण पहनकर कल्पना करती थी कि इनमें जादू होता तो कैसा होता. वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई।
सवाल: "आभूषण" वेब सीरीज कब रिलीज हो रही है?
जवाब: 12 जून को जीएस प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर इसके पहले तीन एपिसोड एक साथ रिलीज हो रहे हैं.
सवाल: इस वेब सीरीज को हिंदी में बनाने की क्या वजह रही?
जवाब: हिंदी भाषा ज्यादा लोगों तक पहुंचती है. छत्तीसगढ़ के बाहर के दर्शक भी इसे आसानी से समझ सकें, इसलिए इसे हिंदी में बनाया गया.
सवाल: आपने कहा कि आप बहुत सपने देखती हैं, तो क्या इस वेब सीरीज के 20 एपिसोड भी उन्हीं सपनों का परिणाम हैं?
जवाब: यह पूरी तरह मनोरंजन के लिए बनाई गई कहानी है. मैं किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती.इसमें रहस्य, रोमांस और मनोरंजन का मिश्रण है.
सवाल: यह सिर्फ रहस्य और जादू की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और भाई-बहन के रिश्ते की कहानी भी है.इस कॉन्सेप्ट को चुनने की वजह क्या रही?
जवाब: कहानी में भाई-बहन का रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इसमें नई लोकेशन, नए विजुअल्स और छत्तीसगढ़ की खुशबू देखने को मिलेगी.
सवाल: इस सीरीज में आप निर्देशक, स्टोरी राइटर, स्क्रीनप्ले राइटर, डायलॉग राइटर, क्रिएटिव हेड, प्रोडक्शन मैनेजर और मुख्य अभिनेत्री भी हैं. इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाना कितना चुनौतीपूर्ण था?
जवाब: यह काफी चुनौतीपूर्ण रहा. इस प्रोजेक्ट के कारण मैं अपने क्लीनिक को भी पूरा समय नहीं दे पाई. लेकिन इसी तरह के अनुभव इंसान को सीखने का मौका देते हैं.
सवाल: ट्रेलर लॉन्च के बाद दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया मिली?
जवाब: अभी इसकी पहुंच सीमित है, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया मिली है, वह काफी सकारात्मक रही है. इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों ने इसकी सराहना की है.
सवाल: अगर आपको "आभूषण" का कोई जादुई आभूषण सच में मिल जाए, तो सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगी?
जवाब: मैं ऐसा आभूषण चाहूंगी जिससे लोगों के मन की सोच समझ सकूं.इससे लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी.
सवाल: क्लिनिक में मरीज ज्यादा डरते हैं या सेट पर कलाकार आपके निर्देशन से?
जवाब: मरीज इंजेक्शन से ज्यादा डरते हैं.मेरी कोशिश रहती है कि दोनों जगह प्यार और सहजता के साथ काम हो.
सवाल: कभी क्लिनिक में फिल्म का सीन सोचने लगी हों या शूटिंग में किसी को दांत साफ रखने की सलाह देने लगी हो?
जवाब: ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं जहां रहती हूं, वहां पूरी तरह उसी भूमिका में रहती हूं. क्लिनिक में डॉक्टर और सेट पर कलाकार.
सवाल: अगर आपको अपनी जिंदगी पर वेब सीरीज बनानी पड़े, तो उसका नाम क्या होगा?
जवाब: उसका नाम होगा — "Never Give Up".
सवाल: बचपन में भूत-प्रेत और जादुई कहानियों पर कितना विश्वास करती थीं?
जवाब: भूत-प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती.लेकिन सकारात्मक अर्थों में जादू पर विश्वास करती हूं. प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड अपने आप में किसी जादू से कम नहीं हैं.
सवाल: आपने कहा कि दर्शकों को छत्तीसगढ़ में कुछ नया देखने को मिलेगा. "आभूषण" को बाकी वेब सीरीज से अलग क्या बनाता है?
जवाब: यह मैजिक-मिस्ट्री जॉनर की वेब सीरीज है, जो यहां पहले नहीं बनी. इसमें नए लोकेशन, वीएफएक्स, अलग तरह के डायलॉग और नया विजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा.
सवाल: आजकल वेब सीरीज में गालियों का इस्तेमाल बढ़ गया है. आपकी वेब सीरीज में ऐसा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है?
जवाब: हर क्रिएटर को अपनी पसंद का कंटेंट बनाने का अधिकार है.हमारी वेब सीरीज पूरी तरह पारिवारिक है, जिसे बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी साथ बैठकर देख सकते हैं। मेरा मानना है कि बिना गालियों और अश्लीलता के भी कंटेंट सफल हो सकता है.
सवाल: एक्ट्रेस, डायरेक्टर, राइटर और डेंटिस्ट में सबसे ज्यादा डांट किस रोल में पड़ती है?
जवाब: डांट तो कहीं नहीं पड़ती, लेकिन एक कलाकार को डायरेक्टर की बात माननी होती है. मैं भी निर्देशक के विजन के अनुसार काम करती हूं. जब खुद डायरेक्टर होती हूं तो कलाकार की सबसे अच्छी क्षमता सामने लाने की कोशिश करती हूं.
सवाल: किसी सीन के लिए कितने टेक लेने पड़ते हैं?
जवाब: ज्यादातर सीन मेरे वन टेक में हो जाते हैं क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ सेट पर पहुंचती हूं. हालांकि डायरेक्टर बनने पर थोड़ा सख्त होना पड़ता है, क्योंकि पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है.
सवाल: शूटिंग की कोई मजेदार याद?
जवाब: 'आभूषण' की शूटिंग के दौरान एक झुमका बार-बार अलग-अलग जगह मिल रहा था. मुझे लगा कोई रहस्यमयी बात है, मैं इतनी डर गई थी कि हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा,लेकिन बाद में पता चला कि पूरी टीम और हीरो परितोष सिंह बघेल ने मेरे साथ प्रैंक किया था.
सवाल: एक्ट्रेस नेहा, डायरेक्टर नेहा और डेंटिस्ट नेहा में सबसे ज्यादा शरारती कौन है?
जवाब: सबसे ज्यादा शरारती एक्ट्रेस नेहा है. कलाकार को थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, जबकि डायरेक्टर और डॉक्टर को हमेशा फोकस्ड रहना पड़ता है.
सवाल: आप कविता भी लिखती हैं, कुछ सुनाइए.
जवाब: मैंने कई कविताएं लिखी हैं. मेरी वेब सीरीज 'आभूषण' में भी मेरी रचनाएं शामिल हैं. आज मैं उसी सीरीज की कविता 'मकसद' सुनाना चाहूंगी.
सवाल: आगे खुद को किस किरदार में देखना चाहेंगी?
जवाब: मैं अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हूं. डॉक्टर के रूप में सेवा जारी रखूंगी और समाजसेवा के क्षेत्र में भी काम करना चाहती हूं. फिलहाल चाहती हूं कि दर्शक 'आभूषण' को प्यार दें और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी समर्थन मिले.
डेंटिस्ट की कुर्सी से लेकर कैमरे के सामने और निर्देशन की कमान तक, डॉ. नेहा शुक्ला का सफर यह साबित करता है कि जुनून और मेहनत के सामने कोई सीमा नहीं होती. अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नई वेब सीरीज 'आभूषण' दर्शकों के दिलों में कितना जादू बिखेर पाती है और आने वाले समय में डॉ नेहा शुक्ला कौन सा किरदार निभाती है.
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