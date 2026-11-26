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अभिनेत्री नैनी दीक्षित का बेबाक अंदाज, बोली- हिरोईन नहीं एक्टर बनना लक्ष्य, कानपुर से चुनाव लड़ने पर किया ये खुलासा

कानपुर: यूपी के कानपुर की गलियों से निकलकर बॉलीवुड में संघर्ष और मेहनत से अपना मुकाम बनाने वाली बेबाक अभिनेत्री नैनी दीक्षित ने ईटीवी भारत से की खास बातचीत. जिसमें नैनी ने फिल्मी दुनिया के संघर्ष, लगातार मिलने वाले रिजेक्शन, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ओटीटी और नए कलाकारों के भविष्य पर खुलकर अपनी बात रखी. साथ ही युवाओं को उपयोगी सलाह भी दी. पढ़िये नैनी दीक्षित के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के प्रमुख अंश...

फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर उतना ही संघर्ष भी है. इस पर जबाव देती हुई नैनी दीक्षित ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संघर्ष सिर्फ शुरुआत में होता है. आज भी रिजेक्शन मिलते हैं. आप 100 ऑडिशन देते हैं फिर भी किसी में भी काम नहीं मिलता है. वहीं कभी-कभी एक या दो ऑडिशन में ही काम मिल जाता है. इस इंडस्ट्री में प्रतिभा की जरूरत है, लेकिन शुरुआत में किस्मत की भूमिका भी होती है.

राजनीति में रुचि और किस नेता का जीवन पर प्रभाव रहा इस पर अभिनेत्री कहती हैं कि बचपन से ही दो नेताओं ने मुझे काफी प्रभावित किया है. इनमें एक इंदिरा गांधी थीं और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी. दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व मुझे पसंद था. सुषमा स्वराज भी मेरे लिए प्रेरणा रही है. वह मेरे स्कूल जौहरी देवी की 50वीं वर्षगांठ पर आई थीं. संबोधन के दौरान कही गई उनकी बातों का मुझ पर काफी असर पड़ा.

भविष्य में राजनीति में आने के सवाल पर नैनी ने कहा कि जरूर 110 फीसद राजनीति में आना चाहूंगी. उत्तर प्रदेश देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है. केंद्र में सरकार बनाने में भी इस राज्य की बड़ी भूमिका रहती है. कानपुर से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है. इसलिए अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलता है तो जरूर राजनीति में आना चाहूंगी.

वहीं बदलाव पर कहा कि चेंज तो आया है. पहले महिलाओं को उतनी आजादी नहीं मिल पाती थी, अब उसमें फर्क दिखाई देता है. पहले रात हो जाने पर घर से बाहर निकलने या वापस आने को लेकर कई तरह की परेशानियां रहती थीं. आज मैं बच्चों, महिलाओं और युवाओं को पहले के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्रता के साथ देख पा रही हूं.

नैनी दीक्षित ने कानपुर के विकास और समय के साथ हुए बदलाव को लेकर कहा कि यह प्रदेश को बड़ा राजस्व देने वाला शहर है, लेकिन यहां की सड़कों और प्रदूषण जैसी बुनियादी समस्याओं पर और ध्यान नहीं दिया गया, जिसका वह हकदार है. कर देने के हिसाब से अभी बहुत काम करने की जरूरत है. अगर कानपुर की खूबसूरती, पहचान और अस्तित्व को बचाना है तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं ठीक करनी होंगी.

एक्टिंग के साथ अन्य हुनर भी सीखिये

अभिनय की दुनिया में कैसे कदम पड़ा इस पर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से अभिनय की पढ़ाई की है. वहां से प्रशिक्षण लिया. अभिनय के अलावा भी आपके पास कुछ दूसरी योग्यताएं और हुनर होने चाहिए, ताकि जब तक आपको मनचाहा काम नहीं मिलता, तब तक आप अपना जीवन चला सकें. मेरे लिए किताबें पढ़ना, ध्यान करना और अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)

ट्रोलर गैंग से सख्त एलर्जी

सोशल मीडिया पर कलाकारों को लेकर भद्दे कमेंट और निजी जिंदगी पर टिप्पणियां होती हैं. इससे निपटने के तरीके पर नैनी ने कहा कि कई बार ऐसे कमेंट पढ़कर मुझे हंसी आती है. लोग किसी कलाकार की शक्ल या निजी जिंदगी को लेकर कुछ भी बोल देते हैं. आप किसी कलाकार के काम की आलोचना कीजिए, उसके अभिनय पर बात कीजिए. महिलाओं को खासकर ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म

नए कलाकारों के लिए सोशल मीडिया की उपयोगिता पर नैनी ने कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच दिया है. पहले किसी कलाकार को अपनी पहचान बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता था.मैं खुद ऐसे पेज और क्रिएटर्स को फॉलो करती हूं, जिनसे मुझे साहित्य, दर्शन, पौराणिक कथाओं, धर्म और विज्ञान से जुड़ी बहुत सी नई जानकारियां मिली हैं. आज के युवा भी करियर और पहचान सोशल मीडिया के जरिये बना सकते हैं.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)

आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी

अभिनय में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं को नैनी ने सलाह देते हुए कहा कि सबसे पहले अभिनय की ट्रेनिंग जरूर लें. जब आप अभिनय सीखकर मुंबई जाते हैं तो आपके पास सिर्फ अभिनेता बनने का ही रास्ता नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े दूसरे कामों के अवसर भी होते हैं. इससे संघर्ष के दिनों में आर्थिक परेशानी कम होती है.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरी बात, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाइए. खुद को एक व्यक्तित्व और ब्रांड के रूप में तैयार कीजिए. आज ओटीटी और सोशल मीडिया की वजह से जरूरी नहीं कि आप मुंबई में ही रहकर काम तलाशें. आप अपने शहर में रहकर ऑडिशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना काम पोस्ट कर सकते हैं और कास्टिंग टीम तक पहुंच सकते हैं.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)

अभिनय की दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिली इस सवाल के जबाव में नैनी ने कहा कि दिलीप कुमार मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं. जब मैं दसवीं कक्षा में थी, तब उन्हें देखने के बाद ही मैंने तय किया था कि मुझे अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक अच्छी एक्टर बनना है. मेरे लिए अभिनय हमेशा सबसे अहम रहा है. आज के दौर में मनोज बाजपेयी के साथ काम करना चाहूंगी. उनका अभिनय बहुत सहज और शानदार है. वह जिस तरह अपने किरदार को निभाते हैं, वह काफी पसंद है.

अभिनेत्री नैनी दीक्षित (Photo Credit; ETV Bharat)



कई फिल्मों में किया काम

फिल्मी करियर के बारे में बताते हुए नैनी ने कहा कि 'शादी में जरूर आना' के बाद भी कई प्रोजेक्ट आए हैं. जी5 पर 'यूनाइटेड कच्चे' में काम किया है. इसके अलावा अमेजन प्राइम वीडियो पर 'गिन्नी वेड्स सनी 2' भी आ चुकी है. कई विज्ञापनों में भी काम किया है. आगे भी कई चीजें हैं, जिन पर काम चल रहा है. ओटीटी सीरीज अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे सिनेमा का महत्व खत्म नहीं होता. दर्शक अपनी पसंद के हिसाब से मनोरंजन का विकल्प चुन रहे हैं.

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