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माधुरी दीक्षित ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, मंच से गाया शिव तांडव स्तोत्र और बोला 'देवदास' का फेमस डायलॉग

बनारस में मंच पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'देवदास' का एक मशहूर डायलॉग बोला और 'शिव तांडव स्तोत्र' की पंक्तियां सुनाईं.

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माधुरी ने कहा, बाबा के दरबार में आकर उन्हें असीम शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:14 PM IST

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वाराणसी: मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पिछले दो दिनों से काशी की यात्रा पर हैं. गुरुवार को वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने एक शोरूम का उद्घाटन किया और इसके साथ ही बनारस के रंगों में पूरी तरह रंगी नजर आईं. गुरुवार शाम उन्होंने अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ गंगा में क्रूज की सवारी करते हुए विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद लिया.

इस दौरान उन्होंने घाटों की सुंदरता को निहारा और बनारस की मशहूर कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद भी लिया.

बनारस में मंच पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Video Credit:ETV Bharat)

काशी विश्वनाथ धाम में की विशेष पूजा: शुक्रवार सुबह माधुरी दीक्षित ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन और पूजन किया. नीले रंग की पारंपरिक साड़ी में मंदिर पहुंचीं माधुरी को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. दर्शन के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और अलौकिक स्वरूप की जमकर सराहना की. माधुरी ने कहा कि बाबा के दरबार में आकर उन्हें असीम शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई है.

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बनारस में माधुरी दीक्षित (Photo Credit- ETV Bharat)

शिव तांडव स्तोत्र से जीता प्रशंसकों का दिल: शाम को बनारस के सिगरा इलाके में हुए भव्य कार्यक्रम में माधुरी दीक्षित ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मंच से उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'देवदास' का एक मशहूर डायलॉग बोला, जिसे सुनकर उनके चाहने वाले खुशी से झूम उठे. कार्यक्रम का सबसे आकर्षण केंद्र वह पल रहा जब माधुरी ने अपनी सुरीली आवाज में 'शिव तांडव स्तोत्र' की पंक्तियां गाकर सुनाईं. उनके इस भक्तिमय अंदाज ने वहां मौजूद हजारों लोगों का दिल जीत लिया और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

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गुरुवार को वाराणसी पहुंचीं थीं माधुरी दीक्षित. (Photo Credit- ETV Bharat)

बनारस के प्यार से अभिभूत हुईं माधुरी: वाराणसी के लोगों से मिले अपार प्रेम को देखकर माधुरी दीक्षित भावुक हो गईं और उन्होंने खुद को बेहद सौभाग्यशाली बताया. उन्होंने मंच से कई बार 'हर-हर महादेव' का जयघोष किया और काशी के पारंपरिक अंदाज में हाथ उठाकर अभिवादन किया. माधुरी ने प्रशंसकों से कहा कि वे बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करती हैं कि लोगों का यह विश्वास और प्यार उन पर हमेशा बना रहे. काशी की संस्कृति और यहां के लोगों के उत्साह ने उनकी इस निजी यात्रा को यादगार बना दिया है.

यह भी पढ़ें- वाराणसी पहुंचीं एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति के साथ कुल्हड़ में चाय पी, क्रूज का लिया आनंद

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