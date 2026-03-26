वाराणसी पहुंचीं एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, पति के साथ कुल्हड़ में चाय पी, क्रूज का लिया आनंद
माधुरी दीक्षित पति श्रीराम नेने के साथ गंगा आरती में शामिल हुईं. दोनों ने दीपदान भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:52 PM IST
वाराणसी : फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पति श्रीराम नेने के साथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचीं. दोनों नमो घाट पर अलकनंदा क्रूज पर बैठे और बनारस के गंगा घाट का दिव्य नजारा देखा. माधुरी दीक्षित के साथ पति श्रीराम नेने ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें दोनों चाय पीते और हाथों में दिया लेकर भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं.
माधुरी दीक्षित एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए वाराणसी आई हैं. वाराणसी एयरपोर्ट से वह सीधे होटल पहुंची. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने उनका स्वागत किया. होटल में कुछ देर विश्राम करने के बाद गंगा घाट पहुंचीं. यहां पर उन्होंने गंगा आरती का आनंद लिया. साथ ही दीपदान भी किया. बनारसी खानपान के साथ के साथ ही कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया. उनके पति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी माधुरी दीक्षित के साथ तस्वीरों को शेयर किया है.
माधुरी दीक्षित कल सुबह मंगला आरती में भी शामिल होंगी. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही कल वह यहां पर एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए भी जाएंगी. इसके पहले वह गोरखपुर में भी एक कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं. यूपी के अलग-अलग शहरों में वह बीते कुछ दिनों से पहुंच रही है.
होटल में माधुरी दीक्षित ने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत की और उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वह हमेशा से वाराणसी की संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा करती रही हैं.
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