ETV Bharat / state

भिवानी की बेटी कंचन सिंह भुवाल ने 'मायानगरी' में बिखेरी चमक: बॉलीवुड फिल्म 'जीना दिल से' में मिला लीड रोल

बॉलीवुड फिल्म 'जीना दिल से' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के जरिए भिवानी की बेटी कंचन सिंह भुवाल का बॉलीवुड डेब्यू.

Kanchan Singh Bhuwal
Kanchan Singh Bhuwal (Kanchan Singh Bhuwal InstaGram)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. ये पंक्तियां भिवानी की बेटी कंचन सिंह भुवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. भिवानी के शांत माहौल से निकलकर देश की धड़कन और मायानगरी कही जाने वाली मुंबई के ग्लैमर और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कंचन ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसलों में उड़ान हो और इरादे फौलादी हों, तो छोटे शहरों के बंद कमरों में देखे गए बड़े सपने भी हकीकत का रूप ले सकते हैं.

सिनेमाघरों में रिलीज कंचन सिंह भुवाल की फिल्म: आज कंचन देश के उन लाखों युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी हैं, जो अपनी बड़े-बड़े सपने संजोए बैठे हैं. भिवानी की बेटी कंचन की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म जीना दिल से देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें वो मुख्य अभिनेत्री के रूप में बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेर रही हैं. बता दें कि कंचन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू इसी फिल्म से किया है, जबकि वो कई पंजाबी व हरियाणवी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुकी हैं.

Kanchan Singh Bhuwal
सिनेमाघरों में रिलीज कंचन सिंह भुवाल की फिल्म (Kanchan Singh Bhuwal InstaGram)

कंचन सिंह भुवाल का बॉलीवुड डेब्यू: मशहूर निर्देशक अधीश राणा के निर्देशन में बनी फिल्म जीना दिल से एक भावनात्मक म्यूजिकल ड्रामा है. ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी के उन पहलुओं को छूती है. जिनसे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है. दोस्ती, प्यार, रिश्तों का ताना-बाना और संघर्ष के बीच जीने की चाह को इस फिल्म में बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है. फिल्म में कंचन का किरदार बेहद सशक्त और भावनाओं से भरपूर है. शुरुआती समीक्षाओं और दर्शकों के रुझान की मानें तो कंचन ने अपनी अभिनय क्षमता से इस किरदार में जान फूंक दी है, जिससे दर्शक खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं.

Kanchan Singh Bhuwal
जीना दिल से फिल्म में मिला लीड रोल (Kanchan Singh Bhuwal InstaGram)

6 सालों तक किया कड़ा संघर्ष: कंचन को ये सफलता रातों-रात नहीं मिली. इसके पीछे सालों का कड़ा संघर्ष, धैर्य और कला के प्रति अटूट समर्पण है. कंचन ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत रंगमंच यानी थिएटर से की थी. लगभग 6 वर्षों तक उन्होंने हिंदी और पंजाबी थिएटर में लगातार काम किया. थिएटर को अभिनय की पाठशाला कहा जाता है, और कंचन ने इस पाठशाला में अपनी कला को हर रोज निखारा. मंच पर लाइव ऑडियंस के सामने संवाद बोलना, भावनाओं को जीवंत करना और हर किरदार में खुद को ढाल देना, यही वो तपस्या थी. जिसने उन्हें आज एक मंझी हुई अभिनेत्री और बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट बनाया है.

Kanchan Singh Bhuwal
संघर्ष भरा रहा भिवानी की कंचन सिंह भुवाल का 'मायानगरी' तक का सफर (Kanchan Singh Bhuwal InstaGram)

परिवार और गुरुओं को दिया श्रेय: भिवानी जैसे छोटे शहर से मुंबई जाना और वहां बिना किसी गॉडफादर के खुद को स्थापित करना एक बेहद कठिन यात्रा थी. मुंबई की भागदौड़ और लगातार रिजेक्शन के बीच बड़े-बड़े लोग टूट जाते हैं, लेकिन कंचन का आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया. उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और लगातार खुद को बेहतर बनाने में जुटी रहीं. कंचन ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय किसी एक को नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने गुरुओं, थिएटर के उन संघर्ष भरे दिनों और अपने दर्शकों के अटूट प्यार को दिया है.

Kanchan Singh Bhuwal
भिवानी की बेटी कंचन सिंह भुवाल (Kanchan Singh Bhuwal InstaGram)

जानें कंचन सिंह भुवाल ने क्या कहा: कंचन का कहना है "जीना दिल से सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि मेरे दिल का एक टुकड़ा है. ये मेरे करियर का सबसे खास पड़ाव है और आगे भी मैं ऐसे ही किरदार निभाना चाहती हूं, जो सीधे लोगों के दिलों को छू सकें." कंचन की इस कामयाबी से ना सिर्फ उनका परिवार फूले नहीं समा रहा है, बल्कि पूरे भिवानी और हरियाणा में गर्व की लहर है.

ये भी पढ़ें- गृह जिले अंबाला पहुंची 'हीर एक्सप्रेस' फिल्म की अभिनेत्री दिविता जुनेजा, शेयर किया अपना अनुभव

ये भी पढ़ें- हरियाणा की बेटी का ISRO में सिलेक्शन, बिना कोचिंग के मनीषा कौशिक ने हासिल किया मुकाम

TAGGED:

KANCHAN SINGH BHUWAL
JEENA DIL SE BOLLYWOOD FILM
कंचन सिंह भुवाल
जीना दिल से बॉलीवुड फिल्म
ACTRESS KANCHAN SINGH BHUWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.