अभिनेत्री सेलिना जेटली ने UAE में कैद अपने भाई की मदद के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार, विदेश मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में कैद में रखे गए अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई को प्रभावी कानूनी मदद पहुंचाए. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने विदेश मंत्रालय को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिनेत्री सेलिना जेटली भी कोर्ट में मौजूद थीं. उन्होंने याचिका दायर कर कहा कि उनके सेना से रिटायर्ड भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली का संयुक्त अरब अमीरात अपहरण कर लिया गया और वो करीब एक साल से कैद में हैं. याचिका में मांग की गई है कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को विदेश मंत्रालय की ओर से कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और राजनयिक सहायता उपलब्ध करायी जाए.

संपर्क कराने के लिए उठाएं कदम: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेजर विक्रांत कुमार जेटली के हालचाल को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वो मेजर विक्रांत कुमार जेटली से उनकी पत्नी और बहन का संपर्क कराने के लिए कदम उठाएं. कोर्ट ने मेजर विक्रांत कुमार जेटली के परिवार के सदस्यों को उनके बारे में अपडेट देने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने का भी आदेश दिया. इस दौरान सेलिना जेटली की ओर से पेश वकील ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने मेजर विक्रांत कुमार जेटली के केस और उनके हालचाल को लेकर कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को दूतावास से मदद मिल रही है.

मदद पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत: याचिका में कहा गया है कि मेजर विक्रांत ने भारतीय सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अपनी सेवाएं दी हैं. वे संयुक्त अरब अमीरात में एक कंसल्टेंसी फर्म को अपनी सेवाएं दे रहे थे. वहां उनका एक मॉल से तब अपहरण कर लिया गया जब उनकी पत्नी उनके साथ थीं. उनके अपहरण की सूचना मिलने के बाद सेलिना जेटली ने केंद्र सरकार के मदद पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करायी. शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें अपने भाई के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली. सेलिना जेटली ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला. उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.