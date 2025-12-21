वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री; VIP प्रोटोकॉल नहीं लिया, पैदल ही गंगा आरती में शामिल हुईं
भाग्यश्री ने कहा कि बनारस और यह काशी नगरी सबसे प्राचीन शहर है. यह देवाधिदेव महादेव का शहर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 7:18 AM IST
वाराणसी: फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री शनिवार को वाराणसी पहुंचीं. वह दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुईं. इस दौरान वह आरती देखकर मंत्रमुग्ध नजर आईं. कई बार हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम किया. आरती के समय वह तालियां बजाकर मंत्रोच्चार सुनती रहीं. भाग्यश्री करीब 30 मिनट तक दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहीं. साथ में उनके पति हिमालय भी मौजूद रहे.
गंगा आरती में शामिल होने के लिए भाग्यश्री ने कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया. वह आम जनता की तरह पैदल ही घाट पर पहुंचीं. इस दौरान वह काफी सहज और खुश नजर आईं. गंगा आरती के समय वह भक्ति में लीन दिखीं.
गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अभिनेत्री को अंगवस्त्रम् प्रसाद देकर स्वागत किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे. फिल्म एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने वाराणसी दौरे पर को लेकर कहा कि यहां रहना ही अपने आप में भाग्यशाली है.
उन्होंने गंगा सेवा निधि के लोगों से बातचीत करते हुए कहा की काशी आना ही अद्भुत होता है. यहां बाबा विश्वनाथ की नगरी में आने से बहुत सुकून मिलता है. ऐसी शांति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है. हम सबने गंगा आरती देखी. हजारों भक्तों की भीड़ के बीच ऐसा माहौल रहता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती.
भाग्यश्री ने कहा कि मैं सोचती हूं सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों को भी यहां आना चाहिए. उनको देखना चाहिए कि यहां क्या हो सकता है. यहां मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. भाग्यश्री ने कहा कि मैं तो चाहती हूं, कि हर साल मैं यहां आऊं. अब मैं देव दीपावली पर अपने बच्चों के साथ काशी आऊंगी.
भाग्यश्री ने कहा कि बनारस और यह काशी नगरी सबसे प्राचीन शहर है. यह देवाधिदेव महादेव का शहर है. बड़े-बड़े कलाकारों का शहर है. उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बिरजू महाराज जैसे महान कलाकारों का शहर है. यहां आकर काशी से अलग ही लगाव हो गया. मैं काशी को अपने साथ लेकर घूमती हूं.
यह भी पढ़ें: हिन्दी सेवा निधि का वार्षिक अधिवेशन; CJI बोले- संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर के आता है इटावा