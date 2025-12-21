ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री; VIP प्रोटोकॉल नहीं लिया, पैदल ही गंगा आरती में शामिल हुईं

वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )