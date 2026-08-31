ETV Bharat / state

अलीगढ़ में 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग, फिल्म देख रहे लोगों के बीच पहुंचे कलाकार, लोगों ने ली सेल्फी

अलीगढ़ : बाबा नींव करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश का कारोबार बढ़ता जा रहा है. फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया, करीब दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है. फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इसकी स्क्रीन और शो की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. निर्देशक ने इस सफलता को बाबा नींव करौली महाराज की कृपा और दर्शकों के अपार प्रेम का परिणाम बताया है.

फिल्म की टीम सोमवार को अलीगढ़ में स्क्रीनिंग पर पहुंची. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म में बाबा नींव करौली महाराज का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या, म्यूजिक डायरेक्टर एवं गीतकार ऋषि पाठक और एसोसिएट एडिटर रितिश केशरवानी वाड्रा डीडी सिनेमा पहुंचे. टीम ने सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे दर्शकों से सीधे मुलाकात की और उनसे फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया जानी. फिल्म के कलाकारों के लोगों ने सेल्फी भी ली.

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म की सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि शुरुआत में फिल्म को केवल 25 स्क्रीन मिली थीं. उस समय फिल्म को लेकर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया बढ़ती गई. इसके साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीन भी बढ़ने लगीं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी तेजी से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाएगी.