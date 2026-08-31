अलीगढ़ में 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग, फिल्म देख रहे लोगों के बीच पहुंचे कलाकार, लोगों ने ली सेल्फी
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया, करीब दो करोड़ रुपये में बनी फिल्म ने 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 9:28 PM IST
अलीगढ़ : बाबा नींव करौली पर बनी फिल्म हनुमान अंश का कारोबार बढ़ता जा रहा है. फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया, करीब दो करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है. फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इसकी स्क्रीन और शो की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. निर्देशक ने इस सफलता को बाबा नींव करौली महाराज की कृपा और दर्शकों के अपार प्रेम का परिणाम बताया है.
फिल्म की टीम सोमवार को अलीगढ़ में स्क्रीनिंग पर पहुंची. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के साथ फिल्म में बाबा नींव करौली महाराज का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या, म्यूजिक डायरेक्टर एवं गीतकार ऋषि पाठक और एसोसिएट एडिटर रितिश केशरवानी वाड्रा डीडी सिनेमा पहुंचे. टीम ने सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे दर्शकों से सीधे मुलाकात की और उनसे फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया जानी. फिल्म के कलाकारों के लोगों ने सेल्फी भी ली.
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म की सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि शुरुआत में फिल्म को केवल 25 स्क्रीन मिली थीं. उस समय फिल्म को लेकर ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया बढ़ती गई. इसके साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीन भी बढ़ने लगीं. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी तेजी से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाएगी.
विशाल चतुर्वेदी के अनुसार, फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ सिनेमाघरों में एक दिन में 21-21 शो तक चलाए जा रहे हैं. देशभर में फिल्म के 5 हजार से अधिक शो चलने का दावा भी किया. उन्होंने कहा कि करीब दो करोड़ रुपये के बजट में तैयार फिल्म का 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करना पूरी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है.
अभिनेता शोभिनव सत्या ने कहा कि यह किरदार उनके लिए सामान्य अभिनय से अलग अनुभव रहा. बाबा के व्यक्तित्व और उनसे जुड़ी लोगों की आस्था को पर्दे पर प्रस्तुत करना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा कि फिल्म को दर्शकों से मिल रहा भावनात्मक जुड़ाव और प्यार देखकर वह बेहद अभिभूत हैं.
टीम ने कहा कि अलीगढ़ के दर्शकों से मिला स्नेह उनके लिए खास है.
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