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अभिनेता शहजाद शेख ने अजमेर दरगाह में लगाई हाजरी, जिंदगी में कामयाबी का शुकराना किया अदा

अजमेर : अभिनेता शहजाद शेख ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजरी देने पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी का शुकराना भी अदा किया और मन्नत भी मांगी. शहजाद शेख ने बताया कि उनके परिवार का अजमेर शरीफ दरगाह से बेहद गहरा रिश्ता रहा है. उनका परिवार हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजरी देने आता रहा है. उन्हें भी ख्वाजा साहब की चौखट से ही जीवन में सफलता की मंजिल तक का सफर हासिल हुआ है. टीवी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज में उन्हें फैंस ने खूब पसंद किया है.

उन्होंने टीवी सीरियल 'कूबूल है', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'ये है आशिकी', 'सिंदूर की कीमत', 'बेपनाह' और 'गंगा माई की बेटियां' शामिल हैं. इसी तरह बॉलीवुड फिल्म 'बैंकस्टर' में भी शहजाद शेख ने अपने बेहतरीन अभिनय के जलवे बिखेरे हैं. अजमेर आने का उनका विशेष उद्देश्य ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजरी देना और जीवन में कामयाबी की दुआ है.