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अभिनेता शहजाद शेख ने अजमेर दरगाह में लगाई हाजरी, जिंदगी में कामयाबी का शुकराना किया अदा

शहजाद ने बताया कि उनका यहां से गहरा रिश्ता रहा है. उनका परिवार हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजरी देने आता रहा है.

परिवार के साथ अभिनेता शहजाद शेख
परिवार के साथ अभिनेता शहजाद शेख (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 12:47 PM IST

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अजमेर : अभिनेता शहजाद शेख ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजरी देने पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी का शुकराना भी अदा किया और मन्नत भी मांगी. शहजाद शेख ने बताया कि उनके परिवार का अजमेर शरीफ दरगाह से बेहद गहरा रिश्ता रहा है. उनका परिवार हमेशा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजरी देने आता रहा है. उन्हें भी ख्वाजा साहब की चौखट से ही जीवन में सफलता की मंजिल तक का सफर हासिल हुआ है. टीवी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज में उन्हें फैंस ने खूब पसंद किया है.

उन्होंने टीवी सीरियल 'कूबूल है', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'ये है आशिकी', 'सिंदूर की कीमत', 'बेपनाह' और 'गंगा माई की बेटियां' शामिल हैं. इसी तरह बॉलीवुड फिल्म 'बैंकस्टर' में भी शहजाद शेख ने अपने बेहतरीन अभिनय के जलवे बिखेरे हैं. अजमेर आने का उनका विशेष उद्देश्य ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजरी देना और जीवन में कामयाबी की दुआ है.

दरगाह में लगाई हाजरी (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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अजमेर दरगाह में अभिनेता शहजाद शेख
अजमेर दरगाह में अभिनेता शहजाद शेख (ETV Bharat Ajmer)

शेख ने बताया कि अजमेर शरीफ में उन्हें आकर बेहद सुकून हासिल हुआ है. ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से कभी कोई मायूस नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने भी अपनी मुराद ख्वाजा साहब के दरबार में पेश की है. शहजाद शेख सोमवार को अजमेर पहुंचे थे, जहां वो अपने मित्र के घर पर ठहरे हुए थे. सोमवार रात शहजाद शेख अपने परिवार के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजरी के लिए पहुंचे हुए थे.

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SHAHZAD SHEIKH VISITED AJMER DARGAH
AJMER SHARIF DARGAH
अजमेर शरीफ दरगाह
अभिनेता शहजाद शेख
ACTOR IN AJMER DARGAH

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