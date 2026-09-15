'असफलता से न घबराएं, मौका मिलते ही चौका मारें', BHU में छात्रों से बोले अभिनेता संजय मिश्रा
अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा-बनावटी जिंदगी न जिएं, जैसे हैं वैसे ही रहें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:53 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार रखे. छात्रों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास को केवल पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बड़े पर्दे पर दिखाना चाहिए. नए रूप में इतिहास को देखकर ही युवा प्रेरित होते हैं.
बनारस से अपने जुड़ाव पर बात करते हुए अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि मैं बनारस को जीता हूं, बनारस को समझता हूं और बनारस को ही अपने जीवन में समाहित कर चुका हूं. मैं बनारस के आगे किसी शहर को छोटा नहीं कहना चाहता, लेकिन सच है कि बनारस से बड़ा कोई शहर नहीं.
दरअसल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान में हिंदी प्रकाशन समिति की ओर से हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया. महामना हाल में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता संजय मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान अभिनेता ने विद्यार्थियों से बातचीत करके हुए कहा, मैं एक्टर की लाइफ जीता हूं. आप जो हैं, वही रहिए. बनारसी हैं तो बनारसी बने रहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनावटी लाइफ जीने की जरूरत नहीं है. जैसे हैं वैसे ही अपने को स्वीकार कीजिए और लोग भी आपको स्वीकार करेंगे.
इस दौरान अभिनेता ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए छात्रों से साझा किया. साथ ही विद्यार्थियों को असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखने की सलाह दी. उन्होंने कहा, असफलता का स्वाद चखो, तब सफलता का मतलब समझ आएगा. संघर्ष व्यक्ति का अपना होता है और हर समय कोई साथ देने वाला नहीं होता. इसलिए जब भी मौका मिले, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, यानी मौका मिलते ही चौका मार देना है. उन्होंने कहा कि जिस काम में दिल लगे, उसी को पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए. प्रोफेशन को समय देना जरूरी है, लेकिन सफलता के साथ अपनी जमीन और पहचान को नहीं भूलना चाहिए.
अभिनेता ने अपने करियर और संघर्ष के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को अभ्यास और निरंतर सीखते रहने के महत्व को समझाया. उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए. जरूरी है कि आप बढ़िए, लेकिन अपनी जमीन मत छोड़िए. उन्होंने पढ़ाई को तनाव नहीं, बल्कि सीखने और समझने की प्रक्रिया के रूप में लेने की सलाह दी.
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