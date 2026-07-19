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कानूनी संकट के बीच गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, मंदिर में उमड़ी फैंस की भीड़

अभिनेता राजपाल यादव जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए और फैंस संग सेल्फी खिंचवाई.

गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे राजपाल यादव
गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे राजपाल यादव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 3:57 PM IST

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जयपुर: चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने और तीन महीने की सजा बरकरार रहने के बीच बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव रविवार को जयपुर के प्रसिद्ध आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और मंदिर महंत अंजन गोस्वामी से आशीर्वाद लिया. अभिनेता के मंदिर पहुंचने पर बड़ी संख्या में प्रशंसकों में उनके साथ सेल्फी के लिए होड़ मच गई.

गोविंद देव जी मंदिर परिसर में राजपाल यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा घेरे में दर्शन कराए. भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बावजूद राजपाल यादव ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली. दर्शन के बाद राजपाल यादव ने कहा कि जयपुर आने पर गोविंद देव जी के दर्शन करना उनके लिए हमेशा विशेष अनुभव होता है. उन्होंने मंदिर प्रशासन और महंत परिवार से भी मुलाकात की.

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कानूनी मामले को लेकर चर्चा में: राजपाल यादव अपने एक पुराने चेक बाउंस मामले को लेकर भी सुर्खियों में हैं. मामला वर्ष 2010 में उनकी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए करीब 5 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है. फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भुगतान नहीं हो सका और ब्याज सहित बकाया राशि बढ़ती चली गई, जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया.

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राजपाल यादव की तीन महीने की सजा को कायम रखा. साथ ही उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभिनेता ने भुगतान को लेकर कई बार लिखित आश्वासन दिए, लेकिन बार-बार अवसर मिलने के बावजूद उन्हें पूरा नहीं किया. ऐसे समय में राजपाल यादव का जयपुर आकर गोविंद देव जी के दर्शन करना चर्चा का विषय बना हुआ है.

मंदिर में दर्शन के दौरान का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते और प्रशंसकों से मिलते नजर आ रहे हैं. राजपाल यादव इन दिनों एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में जयपुर आए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'भूत बंगला' की शूटिंग भी जयपुर में ही की थी.

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