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कानूनी संकट के बीच गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, मंदिर में उमड़ी फैंस की भीड़

जयपुर: चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने और तीन महीने की सजा बरकरार रहने के बीच बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव रविवार को जयपुर के प्रसिद्ध आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और मंदिर महंत अंजन गोस्वामी से आशीर्वाद लिया. अभिनेता के मंदिर पहुंचने पर बड़ी संख्या में प्रशंसकों में उनके साथ सेल्फी के लिए होड़ मच गई.

गोविंद देव जी मंदिर परिसर में राजपाल यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा घेरे में दर्शन कराए. भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बावजूद राजपाल यादव ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली. दर्शन के बाद राजपाल यादव ने कहा कि जयपुर आने पर गोविंद देव जी के दर्शन करना उनके लिए हमेशा विशेष अनुभव होता है. उन्होंने मंदिर प्रशासन और महंत परिवार से भी मुलाकात की.

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कानूनी मामले को लेकर चर्चा में: राजपाल यादव अपने एक पुराने चेक बाउंस मामले को लेकर भी सुर्खियों में हैं. मामला वर्ष 2010 में उनकी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए करीब 5 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है. फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भुगतान नहीं हो सका और ब्याज सहित बकाया राशि बढ़ती चली गई, जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया.