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'पंचायत' के प्रधानजी को किशोर कुमार सम्मान, सिंगर सुदेश भोंसले ने महफिल में बांधा समां

किशोर कुमार सम्मान से नवाजे गए अभिनेता रघुवीर यादव ( ETV Bharat )

खंडवा: हरफनमौला कलाकार और पार्श्वगायक किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनकी जन्मस्थली खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और संगीत संध्या का आयोजन हुआ. इस बार जानेमाने अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया. उन्हें यह सम्मान प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी, केबिनेट मंत्री विजय शाह, विधायक व जनप्रतिनिधियों ने हाथों दिया गया. इसके बाद देश के प्रसिद्ध गायक सुदेश भोंसले और कई कलाकारों ने गीत-संगीत की प्रस्तुति दी.

किशोर दा की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता

किशोर दा की पुण्यतिथि पर सुबह से उनकी समाधि पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पुष्प, दूध और जलेबी चढ़ाकर लोगों ने किशोर दो को श्रद्धांजलि दी. दोपहर में प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले खंडवा पहुंचे. सबसे पहले उनकी समाधि पर शीश नवाने के बाद वे परिवार के साथ किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान पर पहुंचे. यहां मकान को कुछ देर तक देखा और उसकी जर्जर हालत पर निराशा जताई. अभिनेता रघुवीर यादव को किशोर कुमार सम्मान (ETV Bharat) सुदेश भोंसले ने कहा- किशोर दा का मकान उनके लिए मंदिर से कम नहीं इस अवसर पर गायक सुदेश भोंसले ने कहा कि किशोर दा का मकान उनके लिए मंदिर से कम नहीं हैं. वे उनके लिए भगवान हैं. मैं सौभाग्यशाली हूं मुझे किशोर दा के साथ काम करने का अवसर मिला. उनके साथ देश-विदेश में अनेक आयोजनों में साथ रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा. यह स्थान हमारे लिए तीर्थ है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा कलाकार जिसके गीत बच्चे, युवा और बुजुर्ग आज भी गुनगुनाते हैं. तीन से चार सालों तक उनके साथ रहा और उनकी हर कला को सीखने का मौका मिला. प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले खंडवा पहुंचे (ETV Bharat) किशोर दा की नगरी में गूंजेगा प्रधानजी का नाम, पुण्यतिथि पर रघुवीर यादव को मिलेगा सम्मान