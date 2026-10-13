'पंचायत' के प्रधानजी को किशोर कुमार सम्मान, सिंगर सुदेश भोंसले ने महफिल में बांधा समां
पार्श्वगायक किशोर दा की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता. फूल और दूध-जलेबी चढ़ाकर लोगों ने दी श्रद्धांजलि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:59 PM IST
खंडवा: हरफनमौला कलाकार और पार्श्वगायक किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनकी जन्मस्थली खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और संगीत संध्या का आयोजन हुआ. इस बार जानेमाने अभिनेता रघुवीर यादव को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया. उन्हें यह सम्मान प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी, केबिनेट मंत्री विजय शाह, विधायक व जनप्रतिनिधियों ने हाथों दिया गया. इसके बाद देश के प्रसिद्ध गायक सुदेश भोंसले और कई कलाकारों ने गीत-संगीत की प्रस्तुति दी.
किशोर दा की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता
किशोर दा की पुण्यतिथि पर सुबह से उनकी समाधि पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. पुष्प, दूध और जलेबी चढ़ाकर लोगों ने किशोर दो को श्रद्धांजलि दी. दोपहर में प्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले खंडवा पहुंचे. सबसे पहले उनकी समाधि पर शीश नवाने के बाद वे परिवार के साथ किशोर कुमार के पुश्तैनी मकान पर पहुंचे. यहां मकान को कुछ देर तक देखा और उसकी जर्जर हालत पर निराशा जताई.
सुदेश भोंसले ने कहा- किशोर दा का मकान उनके लिए मंदिर से कम नहीं
इस अवसर पर गायक सुदेश भोंसले ने कहा कि किशोर दा का मकान उनके लिए मंदिर से कम नहीं हैं. वे उनके लिए भगवान हैं. मैं सौभाग्यशाली हूं मुझे किशोर दा के साथ काम करने का अवसर मिला. उनके साथ देश-विदेश में अनेक आयोजनों में साथ रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा. यह स्थान हमारे लिए तीर्थ है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा कलाकार जिसके गीत बच्चे, युवा और बुजुर्ग आज भी गुनगुनाते हैं. तीन से चार सालों तक उनके साथ रहा और उनकी हर कला को सीखने का मौका मिला.
कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने 'जिंदगी का सफर.. है ये कैसा सफर.. कोई समझा नही कोई जाना नहीं', पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने 'जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा व एडीएम श्रद्धा शुक्ला ने 'रात कली एक ख्वाब में आई' गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धांजलि दी. निगम आयुक्त प्रियंका राजावत एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह, पदमनगर थाना प्रभारी श्री देवड़ा ने भी गीतों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
पुलिस लाइन मैदान में हुआ सम्मान समारोह
पुलिस लाइन में शाम करीब 7 बजे सम्मान समारोह का आयोजन हुआ. अभिनेता रघुवीर यादव कार्यक्रम में शामिल होने से पहले किशोर कुमार की समाधि पर पहुंचे. यहां श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद वे कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी, कैबिनेट मंत्री विजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने रघुवीर यादव को किशोर अलंकरण से नवाजा, उन्हें राष्ट्रीय किशोर सम्मान दिया. इसके बाद गायक सुदेश भोसले ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी.
समाधि पर प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक कंचन मुकेश तनवे, पंधाना विधायक छाया मोरे, मांधाता विधायक नारायण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर आदि श्रद्धांजलि दी.