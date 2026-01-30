ETV Bharat / state

गांव की मिट्टी में रचे-बसे पंकज त्रिपाठी, नहीं देखा होगा 'कालीन भैया' का ऐसा अंदाज

कालीन भैया के नाम चर्चित बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी के मौके पर गोपालगंज के पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे. पढ़ें

मां की बरसी में गोपालगंज पहुंचे पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 3:45 PM IST

गोपालगंज: फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी चकाचौंध से दूर अपने पैतृक गांव में सुकून भरे पल बिताकर काफी खुश नजर आए. दरअसल मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया अपनी मां की बरसी के मौके पर अपने पैतृक गांव बरौली प्रखंड के बेलसंड गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मां को नमन किया.

मां की बरसी में गोपालगंज पहुंचे पंकज त्रिपाठी: पंकज त्रिपाठी को अपने बीच पाकर ग्रामीण फूले नहीं समा रहे थे. इस दौरान पंकज त्रिपाठी के साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई. लेकिन कालीन भैया ने किसी को निराश नहीं किया. साथ ही देर रात ग्रामीणों के साथ बैठकर फगुआ गीत भी गाते नजर आए.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

झाल बजाते और फगुआ गाते दिखे त्रिपाठी: ढोलक की थाप, पारंपरिक गीतों की मिठास और लोगों की सामूहिक भागीदारी ने माहौल को जीवंत कर दिया. सालों बाद फगुआ गाकर पंकज त्रिपाठी भावुक भी नजर आए. इस दौरान उन्होंने सादगी, संस्कार और संस्कृति की मिसाल पेश की. लोगों के साथ बैठकर झाल बजाते और झूमते नजर आए.

चकाचौंध से दूर गांव में बिताया वक्त : फिल्मी चकाचौंध से दूर, गांव की मिट्टी में रचे-बसे पंकज त्रिपाठी ने पूजा-अर्चना के बाद ग्रामीण जीवन को करीब से जिया और लोक परंपराओं के रंग में खुद को रंग लिया. दरअसल बेलसंड गांव पहुंचे पंकज त्रिपाठी अपनी मां की स्मृति में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए.

सरसों के खेत में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat)

सरसों के खेत में घूमते नजर आए : इसके बाद वे गांव की गलियों में टहलते नजर आए, जहां सरसों के पीले फूलों से सजे खेत, हल्की ठंड और खुले आसमान के नीचे बसंत की रौनक चारों ओर बिखरी हुई थी. पंकज त्रिपाठी को गांव का माहौल उनके बचपन की स्मृतियों में वापस ले गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद खास और आत्मिक सुकून देने वाला है. साथ ही पंकज त्रिपाठी ने कहा कि यह यात्रा मेरे लिए बहुत आनंददायक रही है.

"बसंत का मौसम है, सरसों के फूल खिले हैं, ठंड है और माहौल बेहद खूबसूरत है. इस जमीन से मेरा गहरा रिश्ता है. मां-बाबूजी की यादें यहीं बसती हैं. फगुआ गाने का अवसर मिला, जो आज की पीढ़ी के लिए धीरे-धीरे दुर्लभ होता जा रहा है. इसे सहेजना जरूरी है."- पंकज त्रिपाठी, अभिनेता

बसंत की दी शुभकामनाएं: साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जमीन से निकला हूं और जमीन कभी मुझसे अलग नहीं हो सकती है. यह रिश्ता जीवनभर रहेगा. उन्होंने बिहारवासियों को प्रणाम करते हुए बसंत की शुभकामनाएं भी दीं. वहीं मां की बरसी के पूजा-पाठ में शामिल होने के बाद पंकज त्रिपाठी मुंबई के लिए निकल गए.

फगुआ गीत गाते बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat)

पंकज त्रिपाठी एक प्रमुख और बहुमुखी भारतीय फिल्म व वेब सीरीज एक्टर हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) से फेमस हुए पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर (कालीन भैया), सेक्रेड गेम्स और स्त्री जैसी फिल्मों और वेब सीरीज से अपनी खास पहचान बनाई है. उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

