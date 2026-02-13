ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे 'कालीन भैया', छात्रों को दिया 'ठहराव से समर्पण' तक का जीवन मंत्र

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन कला, संस्कृति और विचारों का अनूठा संगम देखने को मिला. संवाद सत्र में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने 'नौटंकी' शीर्षक से आयोजित सत्र में छात्रों से सीधा संवाद करते हुए जीवन, संघर्ष और सफलता पर अपने अनुभव साझा किए.

जीवन में ठहराव की अहमियत: इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने कहा कि जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, 'किसान जब जमीन में बीज डालता है तो उसे उगने के लिए इंतजार करना पड़ता है. उसी तरह जीवन में भी धैर्य और ठहराव जरूरी है.' जेन जी के लिए संदेश पूछे जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'आप लोग बहुत आगे हैं, आपके लिए कोई विशेष संदेश नहीं.' छात्रों की मांग पर उन्होंने मशहूर वेब सीरीज का डायलॉग, 'आप जिस शहर में नौकर बनकर आए हैं, हम मालिक हैं उसके' भी सुनाया, जिसपर सभागार तालियों से गूंज उठा. कार्यक्रम की शुरुआत में डीयू कल्चर काउंसिल के चेयरपर्सन अनूप लाठर ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

राजनीति और भोजपुरी सिनेमा पर खुलकर बोले: राजनीति में आने के सवाल पर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है, लेकिन उन्होंने खुद को भावुक व्यक्ति बताते हुए इस क्षेत्र से दूर रहने की बात कही. वहीं भोजपुरी सिनेमा को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह अपनी मातृभाषा भोजपुरी में फिल्म बनाना और अभिनय करना चाहते हैं. उन्होंने युवाओं से कहा कि 'हर भाषा सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा से प्रेम और सम्मान बनाए रखें.'

लिटरेचर फेस्टिवल अन्य कलाकारों ने भी दी प्रस्तुति (ETV Bharat)

समर्पण, प्रेरणा और प्रेम का पाठ: युवाओं को संबोधित करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि आज का पाठ 'समर्पण, प्रेरणा और प्रेम' है. उन्होंने बताया कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में 'सुल्तान' का किरदार पहले उन्हें समझ नहीं आया था, तब उन्होंने उसे पूरी तरह समर्पण के साथ अपनाया था. उन्होंने कहा, 'जब क्लास में कुछ समझ न आए तो उसे समर्पण से सीखने की कोशिश करें और जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो उसे परमात्मा को समर्पित कर दें.' अपने शुरुआती संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, लेकिन नंबर कम आने के कारण दाखिला नहीं मिल सका. इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया. 1997 में होटल की नौकरी छोड़कर उन्होंने पूरी तरह थिएटर का रास्ता अपनाया.

कहत कबीर से गूंजी दास्तानगोई: महोत्सव के दूसरे दिन 'कहत कबीर' शीर्षक से दास्तानगोई सत्र का आयोजन हुआ, जिसे राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया. इसमें मुख्य वक्ता सैयद साजिद आगा ने कहा कि दास्तानगोई केवल कथा-वाचन नहीं बल्कि शब्द, स्वर और भाव का संगम है. इस दौरान कबीर वाणी की प्रस्तुति ने श्रोताओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति से भर दिया.