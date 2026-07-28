Exclusive Interview: "फील्ड कोई भी हो, शत-प्रतिशत देंगे तो सफलता निश्चित है...", 'गदर 2' और 'पठान' के विलेन मनीष वाधवा ने बताया 'द इंडिया स्टोरी' में क्या है खास
अभिनेता मनीष वाधवा ने कहा मुझे उम्मीद है समाज को आईना दिखाने वाली यह फिल्म एक मैसेज भी छोड़ने में सफल होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:42 PM IST
मेरठ: हाल ही में बड़े पर्दे पर फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' रिलीज हुई है. इस फिल्म में अभिनेता मनीष वाधवा एक अधिवक्ता का किरदार निभा रहे हैं. टेलीविजन से लेकर साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड तक में विलेन की भूमिका निभाकर सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाले मनीष वाधवा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने करियर से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक के कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.
अभिनेता मनीष वाधवा ने कहा कि 'द इंडिया स्टोरी' फिल्म वर्तमान समय के गंभीर विषय पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि हमारे खान-पान का हमारे जीवन पर शारीरिक और मानसिक रूप से कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है. फिल्म का उद्देश्य इस गंभीर विषय को आम जनता तक पहुंचाना है, साथ ही यह भी उजागर करना है कि कैसे कीटनाशक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं.
अभिनेता ने बताया कि बीते 24 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता श्रेयस तलपड़े, एक सेना के जवान और मजबूर पिता की भूमिका में हैं, जबकि अभिनेत्री काजल अग्रवाल एडवोकेट के तौर उनके सामने हैं. वहींं, मुरली शर्मा, पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं. साथ ही कई और भी कलाकार हैं. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि समाज को आईना दिखाने वाली यह फिल्म एक मैसेज भी छोड़ने में सफल होगी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दो-तीन साउथ की फिल्में, कुछ वेब सीरीज और कुछ हिंदी फिल्में भी आने वाली हैं. जल्द ही वो सनी देओल के साथ पर्दे पर दिखेंगे.
वर्तमान समय में साउथ की फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों पर हावी हो रही हैं? इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने असहमती जताई. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है देखिए धुरंधर फिल्म ने सभी फिल्मों को धो दिया. मुझे लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो फिल्में सफल होंगी, कई बार हॉलीवुड की फिल्म भी बहुत अच्छा कर जाती है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्या दिख रहे हैं. हमारी फिल्म का कंटेंट कैसा है और उसमें कौन लोग हैं.
अभिनेता मनीष वाधवा ने कहा कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में अगर आप अपना शत प्रतिशत देंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी. उदाहरण से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे हम बाजार में जब सोना खरीदने जाते हैं तो एकदम शुद्ध लेना चाहते हैं ठीक उसी तरह से अगर हम खालिस मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी.
मेरठ से है अलग लगाव
मनीष वाधवा ने कहा कि वह बहुत बार मेरठ आए हैं, उनकी बुआ जी भी मेरठ से ही हैं और ऐसे में उनका यहां से एक अलग ही जुड़ाव है. उन्होंने बताया कि भविष्य को लेकर वह कुछ प्लान नहीं करते हैं, जो भी अवसर मिलता है उसमें वो अपना शत प्रतिशत देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा है कि उनके साथ सब अच्छा ही होता है.
बता दें कि मनीष वाधवा 'हस्तिनापुर के वीर' सीरियल में भीष्म पितामह का रोल कर रहे हैं. इससे पहले "चाणक्य", 'सिया के राम' और 'चंद्रगुप्त मौर्य' में भी अहम किरदार निभा चुके हैं, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इसी तरह बड़े पर्दे पर गदर- 2 और 'पठान' जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं.
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