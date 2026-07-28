ETV Bharat / state

Exclusive Interview: "फील्ड कोई भी हो, शत-प्रतिशत देंगे तो सफलता निश्चित है...", 'गदर 2' और 'पठान' के विलेन मनीष वाधवा ने बताया 'द इंडिया स्टोरी' में क्या है खास

मेरठ: हाल ही में बड़े पर्दे पर फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' रिलीज हुई है. इस फिल्म में अभिनेता मनीष वाधवा एक अधिवक्ता का किरदार निभा रहे हैं. टेलीविजन से लेकर साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड तक में विलेन की भूमिका निभाकर सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाले मनीष वाधवा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने करियर से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक के कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

अभिनेता मनीष वाधवा का Exclusive Interview (Video Credit; ETV Bharat)

अभिनेता मनीष वाधवा ने कहा कि 'द इंडिया स्टोरी' फिल्म वर्तमान समय के गंभीर विषय पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि हमारे खान-पान का हमारे जीवन पर शारीरिक और मानसिक रूप से कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है. फिल्म का उद्देश्य इस गंभीर विषय को आम जनता तक पहुंचाना है, साथ ही यह भी उजागर करना है कि कैसे कीटनाशक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

अभिनेता ने बताया कि बीते 24 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता श्रेयस तलपड़े, एक सेना के जवान और मजबूर पिता की भूमिका में हैं, जबकि अभिनेत्री काजल अग्रवाल एडवोकेट के तौर उनके सामने हैं. वहींं, मुरली शर्मा, पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं. साथ ही कई और भी कलाकार हैं. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि समाज को आईना दिखाने वाली यह फिल्म एक मैसेज भी छोड़ने में सफल होगी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनकी दो-तीन साउथ की फिल्में, कुछ वेब सीरीज और कुछ हिंदी फिल्में भी आने वाली हैं. जल्द ही वो सनी देओल के साथ पर्दे पर दिखेंगे.

वर्तमान समय में साउथ की फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों पर हावी हो रही हैं? इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने असहमती जताई. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है देखिए धुरंधर फिल्म ने सभी फिल्मों को धो दिया. मुझे लगता है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो फिल्में सफल होंगी, कई बार हॉलीवुड की फिल्म भी बहुत अच्छा कर जाती है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्या दिख रहे हैं. हमारी फिल्म का कंटेंट कैसा है और उसमें कौन लोग हैं.