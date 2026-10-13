"हनुमान अंश" में काम वाले अभिनेता पहुंचे अंबाला, अनिल विज से लिया आशीर्वाद
फिल्म हनुमान अंश में नीम करोली बाबा के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता मनीष चौधरी ने अंबाला में अनिल विज से आशीर्वाद लिया.
Published : October 13, 2026 at 10:31 PM IST
अंबालाः हिंदी फिल्म हनुमान अंश से चर्चा में आए अभिनेता मनीष चौधरी आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अभिनेता मनीष चौधरी ने बताया कि वह अम्बाला छावनी के एसडी कालेज के छात्र रहे हैं, उनके पिता सेना में अफसर थे. अम्बाला छावनी में तैनाती के दौरान कालेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की.
पीएम मोदी ने भी फिल्म की काफी तारीफ कीः उन्होंने आगे कहा कि "वह शुरू से ही अनिल विज से काफी प्रभावित रहे हैं. उनकी कार्यशैली के कायल रहे हैं और दिल में उनसे मिलने की इच्छा रही थी जो आज पूरी हो गई है." उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस फिल्म को देखा है और काफी तारीफ भी की है साथ ही उन्होंने कहा कि विज साहेब ने भी कहा है कि वह जल्द ही इस फिल्म को देखेंगे." उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हुए कहा कि जब उन्होंने इस पिक्चर में उनके पिता का रोल किया है. जब पिक्चर की थी तब यह पता नहीं था लेकिन जब फिल्म चल गई तब उसके बाद ही पता चला क्योंकि एक्टर कभी भी ज्यादा अपने किरदार के बारे में नहीं सोचता और उसे समय वह शूट कर आ गए थे. यह सभी बातें सिर्फ डायरेक्टर को ही पता होती है.
'शूटिंग के समय नीम करोली बाबा के बारे में मुझे नहीं पता था': उन्होंने कहा जिस समय उन्होंने फिल्म में शूटिंग की तो नीम करोली बाबा के बारे में मुझे नहीं पता था लेकिन बाद में उनकी पूरी कृपा रही और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बना हूं . फिल्म के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि "यह भक्ति भाव की फिल्म है और जेन जी, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इस फिल्म को देख सकते हैं. अपने दर्शकों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी को यही कहेंगे कि अपने मां-बाप की सेवा करें जो उनकी ड्यूटी है. वहीं पूरी करें और मां-बाप को कभी भी दुखी ना करें. उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुझे अंबाला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर मेरे काफी दोस्त भी है. उन्होंने हंसते हुए कहा कि "अगर मेरी पेंशन लग जाए तो मैं अंबाला में रहना चाहता हूं."