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"हनुमान अंश" में काम वाले अभिनेता पहुंचे अंबाला, अनिल विज से लिया आशीर्वाद

अनिल विज से मुलाकात करते अभिनेता मनीष चौधरी ( ETV Bharat )

अंबालाः हिंदी फिल्म हनुमान अंश से चर्चा में आए अभिनेता मनीष चौधरी आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अभिनेता मनीष चौधरी ने बताया कि वह अम्बाला छावनी के एसडी कालेज के छात्र रहे हैं, उनके पिता सेना में अफसर थे. अम्बाला छावनी में तैनाती के दौरान कालेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की.