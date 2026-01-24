ETV Bharat / state

अभिनेता गोविंदा ने माघ मेले में लगाई डुबकी, प्रतापगढ़ में शीतला धाम में किया दर्शन-पूजन, कही ये बात....

रायबरेली: प्रतापगढ़ में शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कटरा स्थित प्रसिद्ध शीतला धाम मंदिर में माता का दर्शन पूजन किया. पूजन के बाद अभिनेता पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता के नए होटल के उद्घाटन किया. इसके बाद अभिनेता पूर्व सांसद के कॉलेज में आयोजित वार्षिक समारोह में शामिल हुए. इस दौरान गोविंदा को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी.

अभिनेता गोविंदा प्रतापगढ़ पहुंचे (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि अभिनेता गोविंदा प्रतापगढ़ आने से पहले प्रयागराज पहुंचकर माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाई थी. जहां वह योगी सरकार की व्यवस्था देखकर सरकार के मुरीद हो गए थे. गोविंदा ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी. इस दौरान अभिनेता गोविंदा ने श्लोक पढ़ा. कहा कि उन्हें यूपी की वर्तमान धर्म व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि न ऐसा पहले हुआ और न भविष्य में होगा. ऐसी राजकीय व्यवस्था हम आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं.