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चंद्रचूड़ सिंह पैतृक संपत्ति विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गायत्री देवी समेत तीन को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

प्रयागराज: बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह से जुड़े पैतृक संपत्ति विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उनके रिश्तेदारों गायत्री देवी समेत तीन याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने यह राहत जांच में पूरी तरह सहयोग करने की शर्त पर दी है. न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है.

दादा की फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति बेचने का आरोप: यह पूरा मामला अलीगढ़ के रोरावर थाने में 14 अगस्त 2026 को दर्ज हुई एफआईआर से जुड़ा है. चंद्रचूड़ सिंह के छोटे भाई अभिमन्यु की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई थी. आरोप है कि उनके दादा हरेंद्र पाल सिंह की एक कथित वसीयत तैयार करके पैतृक संपत्ति पर अधिकार जताया गया और बाद में कुछ संपत्तियां बेचने की कोशिश की गई. परिवार ने इस पूरी वसीयत की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

निधन से एक दिन पहले बनी संदिग्ध वसीयत पर उठे सवाल: शिकायत के मुताबिक कथित वसीयत 30 जनवरी 1997 की दिखाई गई है, जबकि हरेंद्र पाल सिंह का अगले ही दिन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था. परिवार का आरोप है कि उस समय वे गंभीर रूप से बीमार थे और दिसंबर 1996 से ही बिस्तर पर थे. वसीयत पर दर्ज दस्तखत भी पूरी तरह संदिग्ध बताए जा रहे हैं. इस विवादित दस्तावेज के आधार पर अलीगढ़ के अशरफपुर जलाल गांव की खेती की जमीन और खैर रोड स्थित पुरानी पारिवारिक हवेली पर कब्जा करने का प्रयास किया गया.

अदालत ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट: मामले में दर्ज FIR में गायत्री देवी, उनके बेटे जय, बेटी अंजनी समेत सात नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है. पुलिस अब विवादित वसीयत, संपत्ति के कागजात, दस्तखत और गवाहों के बयानों की बारीकी से जांच कर रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए तथ्यों पर गहराई से विचार करने की जरूरत है. कोर्ट ने प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय देते हुए राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.