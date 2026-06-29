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पुश्तैनी हवेली-करोड़ों की जमीन पर कब्जा मामला; अभिनेता चंद्रचूड़ ने प्रशासन से लगाई गुहार

अलीगढ़: अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह एक बार फिर अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर अलीगढ़ पहुंचे. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है. अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों के नाम पर फर्जी वसीयत तैयार करके उनकी पुश्तैनी जमीन और करीब 140 वर्ष पुरानी हेरिटेज हवेली पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है. हालांकि, यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है.

शनिवार को अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह अपने भाई अभिमन्यु सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. दोनों भाइयों ने जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात कर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.

कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन और हवेली पर कब्जा करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत और परिवार की धरोहर का मामला है.

अभिनेता चंद्रचूड़ ने बताया कि करीब 6 महीने पहले भी वह इसी मामले को लेकर प्रशासन से मिले थे. उनका आरोप है कि उनके दादा के नाम से कथित रूप से फर्जी वसीयत तैयार कराई गई, जिसके आधार पर पुश्तैनी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके.

अलीगढ़ में पुश्तैनी हवेली. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि हर संपत्ति विवाद का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ स्थानीय नेताओं की भी भूमिका सामने आ रही है. उनकी शह पर पुश्तैनी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी की भी संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने बताया कि परिवार कभी अलीगढ़ के बड़े जमींदारों में गिना जाता था. उनके अनुसार वर्ष 1997 में दादा के निधन से एक दिन पहले कथित रूप से फर्जी वसीयत तैयार की गई और उसके बाद सुनियोजित तरीके से पूरी संपत्ति को एक ही परिवार और दो लोगों के नाम करने की कोशिश हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखों में भी बदलाव कराया गया.

उनका कहना है कि परिवार लंबे समय तक मुंबई में रहने के कारण उन्हें इन घटनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी. अब धीरे-धीरे पूरे मामले की जानकारी सामने आ रही है, जिसके चलते उन्होंने कानूनी टीम भी नियुक्त कर दी है. अभिमन्यु सिंह ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है और जहां भी फर्जीवाड़ा हुआ है, वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि वह कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे. उनका दावा है कि इस मामले में कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और जांच के दौरान लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं. परिवार सभी साक्ष्य एकत्र करके अदालत में प्रस्तुत करेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में परिवार के कुछ सदस्य और बाहरी लोग भी शामिल हैं.