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पुश्तैनी हवेली-करोड़ों की जमीन पर कब्जा मामला; अभिनेता चंद्रचूड़ ने प्रशासन से लगाई गुहार

वर्तमान विवाद कैप्टन बलदेव सिंह और गंगा सिंह के परिवार के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर चल रहा है.

अलीगढ़ में पुश्तैनी हवेली-करोड़ों की जमीन पर कब्जा मामला.
अलीगढ़ में पुश्तैनी हवेली-करोड़ों की जमीन पर कब्जा मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 12:18 PM IST

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अलीगढ़: अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह एक बार फिर अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर अलीगढ़ पहुंचे. जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है. अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों के नाम पर फर्जी वसीयत तैयार करके उनकी पुश्तैनी जमीन और करीब 140 वर्ष पुरानी हेरिटेज हवेली पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है. हालांकि, यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है.

शनिवार को अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह अपने भाई अभिमन्यु सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. दोनों भाइयों ने जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात कर अपनी बात रखी. चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.

कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन और हवेली पर कब्जा करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि यह केवल संपत्ति का विवाद नहीं बल्कि उनके पूर्वजों की विरासत और परिवार की धरोहर का मामला है.

अभिनेता चंद्रचूड़ ने बताया कि करीब 6 महीने पहले भी वह इसी मामले को लेकर प्रशासन से मिले थे. उनका आरोप है कि उनके दादा के नाम से कथित रूप से फर्जी वसीयत तैयार कराई गई, जिसके आधार पर पुश्तैनी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके.

अलीगढ़ में पुश्तैनी हवेली.
अलीगढ़ में पुश्तैनी हवेली. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि हर संपत्ति विवाद का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ स्थानीय नेताओं की भी भूमिका सामने आ रही है. उनकी शह पर पुश्तैनी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी की भी संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

उनके भाई अभिमन्यु सिंह ने बताया कि परिवार कभी अलीगढ़ के बड़े जमींदारों में गिना जाता था. उनके अनुसार वर्ष 1997 में दादा के निधन से एक दिन पहले कथित रूप से फर्जी वसीयत तैयार की गई और उसके बाद सुनियोजित तरीके से पूरी संपत्ति को एक ही परिवार और दो लोगों के नाम करने की कोशिश हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखों में भी बदलाव कराया गया.

उनका कहना है कि परिवार लंबे समय तक मुंबई में रहने के कारण उन्हें इन घटनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी. अब धीरे-धीरे पूरे मामले की जानकारी सामने आ रही है, जिसके चलते उन्होंने कानूनी टीम भी नियुक्त कर दी है. अभिमन्यु सिंह ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है और जहां भी फर्जीवाड़ा हुआ है, वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि वह कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे. उनका दावा है कि इस मामले में कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और जांच के दौरान लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं. परिवार सभी साक्ष्य एकत्र करके अदालत में प्रस्तुत करेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में परिवार के कुछ सदस्य और बाहरी लोग भी शामिल हैं.

यदि किसी राजनेता की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि वह डीएम, एसएसपी और अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम से भी मुलाकात कर चुके हैं.

चंद्रचूड़ सिंह ने विश्वास जताया कि अंततः सत्य की जीत होगी. उन्होंने कहा कि वसीयत में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह उनके पूर्वजों की संपत्ति है और इसे बचाना उनका दायित्व है.

अभिनेता ने बताया कि उनकी पैतृक हवेली वर्ष 1885 में निर्मित हुई थी और यह उनके परिवार की ऐतिहासिक धरोहर है. उन्होंने कहा कि न्याय और अन्याय के बीच चल रही इस लड़ाई में उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत और प्रशासन से उन्हें न्याय मिलेगा.

6 एकड़ में हवेली: जानकारी के अनुसार, अभिनेता की पुश्तैनी हवेली 'कल्याण भवन' अलीगढ़ के खैर रोड स्थित जलालपुर स्टेट में करीब 6 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. करीब 140 वर्ष पुरानी यह हेरिटेज हवेली वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है. इसकी कीमत करोड़ों में है.

पारिवारिक बैकग्राउंड: चंद्रचूड़ सिंह के पिता दिवंगत कैप्टन बलदेव सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे. उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध में हिस्सा लिया था. बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 1985 में कांग्रेस के टिकट पर अलीगढ़ सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए.

बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता दल का दामन थामा और लोकसभा चुनाव भी लड़ा. जुलाई 2022 में मुंबई में उनका निधन हो गया. अभिनेता की माता कृष्णा देवी ओडिशा के पूर्व शाही परिवार से संबंध रखती हैं. उनके नाना आरएन सिंह देव ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

किससे है पारिवारिक विवाद: बताया जाता है कि कैप्टन बलदेव सिंह के छोटे भाई गंगा सिंह भी सेना में थे और 1965 के युद्ध में शामिल हुए थे. बाद में उन्होंने परिवार की संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली. वर्तमान विवाद कैप्टन बलदेव सिंह और गंगा सिंह के परिवार के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर चल रहा है. यह मामला अदालत में विचाराधीन है.

चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी सफर: चंद्रचूड़ सिंह हिंदी सिनेमा का चर्चित नाम रहे हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म तेरे मेरे सपने से की थी. इसके बाद माचिस में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला.

उन्होंने दाग- द फायर, क्या कहना और जोश जैसी फिल्मों में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं. अभिनेता ने बताया कि जल्द ही उनका नया प्रोजेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के सामने आने वाला है.

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