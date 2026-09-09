'हनुमान अंश' से चमकी किस्मत: महज 7 मिनट के रोल से छाए फर्रुखाबाद के बृजपाल सिंह, बतायी 20 साल के संघर्ष की कहानी
फिल्म 'हनुमान अंश' में शंकर नाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता बृजपाल सिंह की कहानी बेहद प्रेरणादायक है. उनके साथ विशेष बातचीत हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:32 PM IST
फर्रुखाबाद/कानपुर: इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही फिल्म 'हनुमान अंश' की हर तरफ चर्चा हो रही है. बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म में महज 6 से 7 मिनट का रोल निभाकर दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाले अभिनेता बृजपाल सिंह फर्रुखाबाद जिले के खुड़ना वेध गांव के रहने वाले हैं.
करीब दो दशक के लंबे संघर्ष के बाद 'शंकर नाई' के किरदार में उनकी दमदार अदाकारी की हर जगह सराहना हो रही है.
टीवी देखने के लिए पिटने वाले बृजपाल का संघर्ष: बृजपाल सिंह को बचपन से ही अभिनय का बेहद शौक था और वे घर वालों से छुपकर दूसरों के घर टीवी देखने जाया करते थे. अपनी इस रुचि के लिए उन्हें बचपन में कई बार मार भी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा.
उन्होंने लखनऊ में 'सत्य पथ रंग मंडल' की स्थापना की और देश भर में कई नाटकों का मंचन किया. साल 2011 में पश्चिम बंगाल में एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाने पर उन्हें बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला था.
ऑडिशन से लेकर चित्रकूट में शूटिंग तक का सफर: फिल्म के प्रोड्यूसर ने जब उन्हें शंकर नाई के रोल के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत ऑडिशन बनाकर भेज दिया. ऑडिशन पसंद आते ही उन्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें गांव लौटना पड़ा.
बाद में जब पिता का स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो उन्होंने चित्रकूट पहुंचकर फिल्म की शूटिंग पूरी की. 2007 से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय बृजपाल का मानना है कि यह सफलता उन्हें बाबा नीम करौली और हनुमान जी के आशीर्वाद से मिली है.
संघर्ष से मिली सफलता की मिसाल: 18 सालों से एक्टिंग कर रहे बृजपाल सिंह का कहना है कि एक्टिंग उनके लिए पूजा के समान है. सफलता के बाद गांव लौटने पर ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. बृजपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की गुजारिश की है. उनकी यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो लंबा संघर्ष देखकर अपने सपनों का रास्ता छोड़ देते हैं.
कानपुर के CSJMU पहुंची 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में बुधवार शाम 'हनुमान अंश' की पूरी टीम ने शिरकत की. नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित इस बहुचर्चित फिल्म की टीम का विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान कलाकारों और निर्माताओं ने छात्रों से सीधा संवाद कर फिल्म निर्माण के अनछुए पहलुओं को साझा किया. फिल्म के लेखक, निर्देशक एवं निर्माता डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने मीडिया से बातचीत में फिल्म के संघर्ष और सफलता के सफर की पूरी कहानी बताई.
शुरुआती झटकों के बाद सड़कों पर उतरी टीम: डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि सीमित बजट और शुरुआती दौर में थिएटर्स की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद फिल्म ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़ी फिल्मों की रिलीज के कारण जब देश भर में उनके 325 शोज़ काट दिए गए, तब टीम ने हार नहीं मानी. टीम ने खुद सड़कों पर उतरकर जन-संपर्क का अनूठा रास्ता चुना और जनता के बीच जाकर प्रचार किया. टिकट न मिलने की समस्या से निपटने के लिए कोर टीम कार से सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद से होते हुए कानपुर तक पहुंची.
माउथ पब्लिसिटी और बॉक्स ऑफिस का करिश्मा: सालासर बालाजी और सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर पोस्टर्स के माध्यम से फिल्म का प्रचार किया गया. जनता के बीच हुई माउथ पब्लिसिटी के चलते फिल्म ने धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ ली. पहले दिन महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग पाने वाली इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में केवल 40 लाख रुपये कमाए थे. लेकिन तीसरे हफ्ते में इसने जबरदस्त वापसी करते हुए 10.40 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 61 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
143 करोड़ पार कलेक्शन और सीक्वल के संकेत: फिल्म ने अपने 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सिंगल-डे कलेक्शन करके इतिहास रच दिया. अब तक इस फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 143 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. निर्देशक ने बताया कि फिल्म की अधिकांश कास्टिंग और क्रू उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, जिससे इसमें एक स्वाभाविक प्रामाणिकता आई है. कार्यक्रम के अंत में फिल्म के दूसरे भाग यानी सीक्वल को लेकर भी संकेत दिए गए, जिस पर निर्माताओं के बीच चर्चा जारी है.
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