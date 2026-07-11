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बोमन ईरानी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया; बनारसी चाट का स्वाद लिया, क्रूज से निहारे घाट

अभिनेता बोमन ईरानी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

क्रूज से बनारस के घाट निहारते बोमन ईरानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद बोमन ने वाराणसी के आदि केशव घाट पर प्राचीन मंदिर में दर्शन किया. लाट भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा की. इस दौरान उन्होंने काशी की धार्मिक परंपरा महत्व के बारे में जानकारी भी ली.

उन्होंने सबसे पहले बनारसी टमाटर चाट खाया, जिसकी खूब प्रशंसा की. स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की और बताया कि यहां का खानपान और संस्कृति उन्हें बेहद प्रभावित करती है.

बोमन ईरानी वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले वह काशी विश्वनाथ धाम गए. यहां उन्होंने विधि पूर्वक बाबा का दर्शन किया. इसके बाद उन्होंने शहर के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद भी चखा.

वाराणसी: बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता बोमन ईरानी इन दिनों वाराणसी में है. जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन किया. क्रूज के जरिए काशी के 84 घाटों का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने काशी के अनुभव को समझा किया और कहा यह कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत है.

उनका काशी भ्रमण करा रहे बनारस के सौरभ ने बताया कि बोमन ईरानी बनारस की धार्मिक सभ्यता संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं. उन्हें अलग-अलग धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया गया. बनारस की संस्कृति से परिचित कराया गया है.

बोमन ईरानी भी काशी पहुंचकर बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि हमने काशी के बारे में बहुत कुछ सुना है. पहले केवल इतना जानते थे कि यहां का चाट, बाबा विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर प्रसिद्ध है.

इस बार जिस तरीके से मैं काशी को देख रहा हूं, वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है. यहां की आध्यात्मिकता, संस्कृति, इतिहास को और जानने का मन कर रहा है. मैं अपनी इस यात्रा पर काशी को नए तरीके से देख रहा हूं.

बोमन ईरानी इससे पहले दो बार बनारस आ चुके हैं. हालांकि इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन नहीं किया था, लेकिन इस बार वह बाबा के दरबार में भी गए.

इसके साथ ही क्रूज में बैठकर बनारस को निहारा और बनारस की परंपरा को समझने की कोशिश की. यही नहीं उन्होंने शहर के पीली कोठी में मौजूद हैंडलूम शोरूम का भी विजित किया, जहां उन्होंने बनारसी साड़ियों की बुनाई देखी और कार्यक्रम की सराहना भी की.

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