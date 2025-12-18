बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन से रवाना हुए एक्टर अनुपम खेर, स्टेशन की साफ-सफाई पर जमकर की तारीफ

ETV Bharat / state

एक्टर बनारस से खजुराहो की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर खजुराहो जाने वाले थे, लेकिन फ्लाइट बनारस में कैंसिल हो गई थी.

Photo Credit; Anupam Kher X Handle
वाराणसी रेलवे स्टेशन से अनुपम खेर (Photo Credit; Anupam Kher X Handle)
वाराणसी: अपनी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने एक्स पर वीडियो शेयर कर नाराजगी जताई थी. फिलहाल वह फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन से गुरुवार सुबह 5 बजे रवाना हुए हैं. इस दौरान रेलवे स्टेशन से बनाया गया एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. जिसमें वह बनारस रेलवे स्टेशन की तारीफ करते और रेलवे के कामकाज पर अपना रिव्यू देते दिखाई दे रहे हैं.

बता दें, 2 दिन पहले एक्टर अनुपम खेर ने वाराणसी पहुंचकर इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एक वीडियो वाराणसी एयरपोर्ट से होटल जाते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. जिसमें उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने पर भड़ास निकाली थी. जिसके बाद बनारस पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद खुद को खुशनसीब बताया और ईश्वर की इच्छा बताते हुए बनारस में रुकना सौभाग्यशाली बताया था.

आज उन्होंने एक और वीडियो शेयर कर कहा कि 'मैं बनारस रेलवे स्टेशन पर हूं और आप देख सकते हैं कि स्टेशन कितना साफ-सुथरा है. मैं अभी बनारस से खजुराहो जा रहा हूं. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने, कितना सुंदर और साफ-सुथरा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, ये अद्भुत है. सुबह के 5 बज रहे हैं मुझे बहुत गर्व है कि सिर्फ एक रेलवे स्टेशन के लिए नहीं, बाकी रेलवे स्टेशन भी अब साफ-सुथरे हो गए हैं. ये मेरी ट्रेन आ रही है वंदे भारत मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, अब मैं ट्रेन से यात्रा करूंगा. हर हर महादेव जय काशी विश्वनाथ'.

बता दें कि फिल्म स्टार अनुपम खेर वाराणसी पहुंचे थे वह बनारस से खजुराहो की कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर खजुराहो जाने वाले थे, लेकिन फ्लाइट बनारस में कैंसिल हो गई थी. जिसकी वजह से उन्हें बनारस में रुकना पड़ा. उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही बनारस के खान पान का भी आनंद लिया.

VARANASI NEWS
ANUPAM KHER IN KASHI VISHWANATH
VARANASI ANUPAM KHER FLIGHT CANCEL
INDIGO FLIGHT CANCEL
ANUPAM KHER IN VARANASI

