बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन से रवाना हुए एक्टर अनुपम खेर, स्टेशन की साफ-सफाई पर जमकर की तारीफ

वाराणसी रेलवे स्टेशन से अनुपम खेर ( Photo Credit; Anupam Kher X Handle )

वाराणसी: अपनी फ्लाइट कैंसिल होने के बाद फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने एक्स पर वीडियो शेयर कर नाराजगी जताई थी. फिलहाल वह फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बनारस से खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन से गुरुवार सुबह 5 बजे रवाना हुए हैं. इस दौरान रेलवे स्टेशन से बनाया गया एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. जिसमें वह बनारस रेलवे स्टेशन की तारीफ करते और रेलवे के कामकाज पर अपना रिव्यू देते दिखाई दे रहे हैं. बता दें, 2 दिन पहले एक्टर अनुपम खेर ने वाराणसी पहुंचकर इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एक वीडियो वाराणसी एयरपोर्ट से होटल जाते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. जिसमें उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने पर भड़ास निकाली थी. जिसके बाद बनारस पहुंचने पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद खुद को खुशनसीब बताया और ईश्वर की इच्छा बताते हुए बनारस में रुकना सौभाग्यशाली बताया था.