अभिनेता व ट्रेनर याकूब खान ने की अजमेर दरगाह में जियारत, मांगी खुशहाली और कामयाबी की दुआ

राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे याकूब खान बॉलीवुड स्टार्स को फिटनेस ट्रेनिंग भी देते हैं.

Yakub Khan talking to the media in Ajmer
अजमेर में मीडिया से बात करते याकूब खान (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 10:51 AM IST

अजमेर: बॉलीवुड में ट्रेनर और अभिनेता याकूब खान ने अजमेर की ​प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी. खान ने दरगाह में चादर चढ़ाई. अंजुमन मेम्बर सैय्यद मुनव्वर पहलवान ने खान को जियारत कराई. सैय्यद कासिम अली ने तबर्रुक भेंट किया. याकूब ने अपनी कामयाबी की दुआ मांगी. अभिनेता याकूब खान ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्मी दुनिया ने उन्हें खूब मान सम्मान और प्यार दिया.

उन्होंने कई अभिनेताओं को ट्रेनिग दी. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे खान ने बताया कि उन्होंने मुंबई में सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर भी खोला. आम लोगों को आर्मी में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग भी दी. उन्होंने अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को आर्मी ट्रेनिंग दी. खान ने न्यूटन में 40 कलाकारों को ट्रेनिंग के अलावा "बेताल" और अभिनेता अक्षय कुमार की "केसरी" में आर्मी के साथ बॉडी फिटनेस की ट्रेनिंग दी.

खान ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर कई फिल्मों में आर्मी ऑफिसर की भूमिकाएं निभाई तो मजा आने लगा. इनमें अमिताभ बच्चन की दीवार, आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी, कादर खान की हम है कमाल के आदि शामिल हैं. वे एक फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ भी आ चुके हैं. याकूब खान ने बताया कि उनके पिता जस्सू खां कामदार मारवाड़ के कई राजघरानों से जुड़े रहे. पिता सेनापति रहे हैं. पिता जोधपुर दरबार मे भी रहे और कई अवार्ड पाए. याकूब के पिता जस्सू खां बदलिया नौसर से लंबे समय तक सरपंच रहे.

