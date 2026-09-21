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जर्जर हुआ आमिर खान के दंगल वाला अखाड़ा, विक्रम अवॉर्डी कोच ने की सुविधाओं की मांग

कोच विक्रम अवॉर्डी कृपा शंकर पटेल के अखाड़ा मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र से कुश्ती सीखकर कई पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमाया है नाम.

Malhar Wrestling Centre indore
मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र दुर्दशा का शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:40 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
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इंदौर: चर्चित फिल्म दंगल के लिए एक्टर आमिर खान को कुश्ती के गुर सिखाने वाले विक्रम अवॉर्डी कृपा शंकर पटेल अपना अखाड़ा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका अखाड़ा मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र आज दुर्दशा का शिकार है. कृपा शंकर पटेल ने शासन और देश के कुश्तीप्रेमियों से इसके रखरखाव की मांग की है.

दरअसल इंदौर किसी जमाने में कुश्ती का गढ़ रहा है. यहां सैकड़ों पहलवान आज भी कुश्ती की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं. लिहाजा शहर के अखाड़े में आज भी कुश्ती के दाव-पेंच सामान्य प्रैक्टिस का हिस्सा है. इनमें भी अब मिट्टी के कुश्ती के स्थान पर मेट पर कुश्ती जरूरी है. लिहाजा पहलवान अपने-अपने स्तर पर व्यायाम शाला और उनमें संसाधनों की व्यवस्था अपने स्तर पर करते हैं.

पहलवान रियाज कुरैशी (ETV Bharat)

मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र के कई अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने नाम रोशन किया

इन्हीं अखाड़ों में एक अखाड़ा मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र है जहां कई अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने कुश्ती करके अपना नाम रोशन किया. इसी अखाड़े में कुश्ती सीखने के बाद पहलवान और फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी बने रियाज पहलवान बताते हैं "फिलहाल मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र की हालत बहुत खराब है. इसलिए यहां जो बच्चे पहलवानी करने आते हैं, उन्हें अब मल्हार आश्रम स्कूल के सांस्कृतिक हॉल में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है."

उन्होंने आगे कहा, "2008 में यहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना केंद्र बनाया था लेकिन बाद में यहां न तो कोच की रेगुलर नियुक्ति हुई और न ही केंद्र की तरफ से कोई मेंटेनेंस हुई. बीते 4 साल से यहां कोई कोच भी नहीं है."

महिला पहलवानों के लिए सुविधा घर नहीं

यहीं पर बच्चों को कुश्ती सीखाने वाले विक्रम अवॉर्डी कृपा शंकर पटेल बताते हैं "मल्हार आश्रम कुश्ती केंद्र में सभी पहलवानों के सहयोग से जो सामग्री जुटाई, वह भी बारिश में खराब हो जाती है. यहां महिला पहलवानों के लिए सुविधा घर नहीं है. पहलवानी की अंतरराष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से संसाधन नहीं है. फिर भी फिलहाल यहां 80 बच्चे और युवा पहलवान अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके लिए स्कूल के सांस्कृतिक परिसर में टेंपरेरी व्यवस्था की गई है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस ओर ध्यान देना चाहिए. वहीं शासन स्तर पर भी पहलवानों को कुश्ती केंद्र में सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए."

Last Updated : September 21, 2026 at 8:47 PM IST

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