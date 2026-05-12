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क्या जेल से बाहर निकलते ही सक्रिय राजनीति में लौटेंगे आलमगीर आलम, कांग्रेस के अंदर कयासों का दौर शुरू

आलमगीर आलम के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ होते ही झारखंड कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है.

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कांग्रेस नेता आलमगीर आलम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 5:20 PM IST

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रांचीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 2 साल से जेल में बंद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद आलमगीर आलम जल्द ही जेल से बाहर निकलने वाले हैं. संभावना है कि बुधवार को सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद होटवार जेल में बंद आलमगीर आलम बाहर निकल जाएंगे.

इधर, आलमगीर आलम के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ होते ही प्रदेश कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है. अंदरूनी कलह से इन दिनों जूझ रही प्रदेश कांग्रेस के लिए आलमगीर आलम का जेल से बाहर निकलना खास मायने रखता है. माना जा रहा है कि आलमगीर आलम पूर्व की तरह सक्रिय राजनीति में लौटेंगे. जाहिर तौर इसके कारण पार्टी के अंदर उनके कई विरोधी नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी.

कांग्रेस नेता शमशेर आलम और राकेश सिन्हा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस महासचिव शमशेर आलम कहते हैं कि आलमगीर आलम जेल से बाहर निकलने के बाद सक्रिय राजनीति में यदि लौटते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी और वर्तमान समय में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उस पर भी विराम लगने में सहायता मिलेगी. वहीं आलमगीर आलम को कद्दावर नेता बताते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और वे जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे. उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को सक्रिय राजनीति में जरूर आना चाहिए. इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी.

बहरहाल, आलमगीर आलम को लेकर पार्टी के अंदर चर्चा का दौर शुरू है. इन सब के बीच प्रदेश प्रभारी के. राजू 18 मई को रांची पहुंच रहे हैं और 20 मई को प्रदेश कांग्रेस की बैठक बुलाई है. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को लेकर उठे असंतोष और नई कार्यसमिति में पद को लेकर उठा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

कौन हैं आलमगीर आलम

आलमगीर आलम कांग्रेस की कद्दावर नेता रहे हैं. वे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे हैं. स्पीकर से लेकर संसदीय कार्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदि पदों की जिम्मेदारी वे संभाल चुके हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में रहने की वजह से पिछले चुनाव 2024 में पार्टी ने उनकी पत्नी निसात आलम को टिकट दिया था और उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी.

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