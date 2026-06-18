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आईआईटी BHU में बनेगा एक्टिविटी और कंप्यूटिंग सेंटर, 2027 तक स्टूडेंट को मिल सकेगा नए केंद्र का फायदा

निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने वैदिक विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया.

आईआईटी BHU में (MSACC.
आईआईटी BHU में (MSACC. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 8:42 PM IST

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वाराणसी: छात्र सहभागिता, शैक्षणिक सहयोग एवं आधुनिक कैम्पस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी ने मालवीय स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंप्यूटिंग सेंटर (MSACC) की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को आईआईटी (बीएचयू) स्थित राजपुताना ग्राउंड में इस परियोजना का भूमि पूजन हुआ.

आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने वैदिक विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया. परियोजना का विवरण प्रस्तुत करते हुए संस्थान निर्माण विभाग, आईआईटी (बीएचयू) के अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार ने बताया कि प्रस्तावित एमएसएसीसी को एक बहु-उद्देशीय एवं छात्र-केंद्रित सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें समकालीन संस्थागत वातावरण के अनुरूप शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए एकीकृत स्थान उपलब्ध होंगे.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्वीकृत लागत 105.84 करोड़ है तथा इसके निर्माण की निर्धारित अवधि लगभग 18 माह है. परियोजना का कार्य जून 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा इसे दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

बताया कि प्रस्तावित केंद्र में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमिनार एवं मीटिंग सुविधाएं, एक्टिविटी एरिया, सभागार, छात्र संवाद स्थल तथा अन्य सहायक सेवाएं विकसित की जाएंगी. प्रमुख प्रस्तावित सुविधाओं में 204 सीटों वाला सीनेट हॉल, सेमिनार हॉल, लाउंज सहित कॉन्फ्रेंस कक्ष, कैफेटेरिया, 562 सीटों वाला ऑडिटोरियम, समर्पित कंप्यूटिंग हॉल, बैठक कक्ष, गतिविधि क्षेत्र, सामान्य सहायक सुविधाएं एवं ओपन थिएटर शामिल हैं.

निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि प्रस्तावित एमएसएसीसी संस्थान के शैक्षणिक एवं छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है. यह केंद्र छात्रों को कक्षा से बाहर सीखने, नवाचार, संवाद, नेतृत्व विकास एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए समर्पित मंच प्रदान करेगा.

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