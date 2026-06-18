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आईआईटी BHU में बनेगा एक्टिविटी और कंप्यूटिंग सेंटर, 2027 तक स्टूडेंट को मिल सकेगा नए केंद्र का फायदा

वाराणसी: छात्र सहभागिता, शैक्षणिक सहयोग एवं आधुनिक कैम्पस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी ने मालवीय स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंप्यूटिंग सेंटर (MSACC) की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को आईआईटी (बीएचयू) स्थित राजपुताना ग्राउंड में इस परियोजना का भूमि पूजन हुआ.

आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने वैदिक विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया. परियोजना का विवरण प्रस्तुत करते हुए संस्थान निर्माण विभाग, आईआईटी (बीएचयू) के अधीक्षण अभियंता मनीष कुमार ने बताया कि प्रस्तावित एमएसएसीसी को एक बहु-उद्देशीय एवं छात्र-केंद्रित सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें समकालीन संस्थागत वातावरण के अनुरूप शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए एकीकृत स्थान उपलब्ध होंगे.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्वीकृत लागत 105.84 करोड़ है तथा इसके निर्माण की निर्धारित अवधि लगभग 18 माह है. परियोजना का कार्य जून 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा इसे दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.