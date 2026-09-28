ETV Bharat / state

पटना में सड़कों पर उतरे छात्र, किसान और मजदूर, तोड़ी बैरिकेडिंग.. डाकबंगला चौराहे पर हंगामा

पटना में वामपंथी संगठनों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में विभिन्न जनमुद्दों को लेकर कई वामपंथी और जनसंगठनों के कार्यकर्ता सोमवार को गांधी मैदान में जुटे. CPI, BKMU, AITUC, AIYF, AIKS, बिहार महिला समाज, खेत मजदूर यूनियन समेत कई संगठनों के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से लोकभवन मार्च निकाला.