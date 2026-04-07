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पंचकूला से बंबीहा गैंग का गुर्गा अरेस्ट, अवैध रिवॉल्वर और पांच जिंदा कारतूस बरामद, अब यूपी और हिमाचल में छापेमारी की तैयारी

पंचकूला से बंबीहा गैंग के सक्रिय गुर्गे को अवैध रिवॉल्वर और पांच जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है.

Active member of the Bambiha gang was arrested from Panchkula with an illegal revolver and five live cartridges
पंचकूला से बंबीहा गैंग का गुर्गा अरेस्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 7, 2026 at 10:41 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने पिंजौर क्षेत्र से बंबीहा गैंग के सक्रिय सदस्य मोहम्मद अकरम निवासी इस्लामनगर, पिंजौर को एक अवैध .32 बोर रिवॉल्वर और पांच जिंदा कारतूसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी अकरम के खिलाफ पहले भी हत्या मारपीट और आर्म्स एक्ट के आठ मामले दर्ज हैं. इन्चार्ज निर्मल सिंह की अगुवाई में जांच अधिकारी एएसआई गुरमेज ने टीम की मदद से आरोपी को नवां नगर टी-प्वाइंट के पास से दबोचने में सफलता हासिल की है.

अवैध वसूली और सट्टेबाजी में भी शामिल : एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. अकरम ने स्वीकार किया कि वो पिछले कई वर्षों से बंबीहा गैंग के लिए काम कर रहा है. उसने बताया कि वो पिंजौर और कालका में अवैध वसूली और सट्टेबाजी के धंधे को नियंत्रित करता था. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अब यूपी और हिमाचल प्रदेश में छापामारी की तैयारी कर रही है, ताकि अवैध हथियार और इस गैंग से जुड़े उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके.

पूछताछ के लिए दो दिन का रिमाइंड: मामले में डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने कहा कि डिटेक्टिव स्टाफ ने एक बेहद सतर्क ऑपरेशन के जरिए बंबीहा गैंग के इस सक्रिय गुर्गे को गिरफ्तार किया है. अकरम ना केवल एक आदतन अपराधी है, बल्कि वो क्षेत्र में अवैध वसूली भी करता था. पुलिस ने अदालत से उसका दो दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि उसके पूरे नेटवर्क, हथियारों के स्रोत और उसके अन्य साथियों तक पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य पंचकूला को पूरी तरह से गैंग-मुक्त बनाना है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.

थाना पिंजौर में केस दर्ज कर पूछताछ: आरोपी के खिलाफ पिंजौर थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस टीम इस बात की जांच कर रही है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल हाल के दिनों में किसी जबरन वसूली या डराने-धमकाने की घटना में किया गया था या नहीं. फिलहाल मामले की आगामी जांच जारी है.

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पंचकूला में बंबीहा गैंग
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