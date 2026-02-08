ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर तीन दिन खराब रहेगा मौसम, यहां होगी बारिश और बर्फबारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. तेज धूप खिलने के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है. इससे लोग दिन में गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण एक बार फिर तीन दिन तक मौसम खराब बना रह सकता है.

मौसम के अनुसार जल्द ही प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और सर्दी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. 9 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि 10 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और अधिकतर स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इस दिन पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय रहेगा. इसी दिन अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. 11 फरवरी को लाहौल और चंबा में मौसम खराब रहने का अनुमान है, जबकि पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा.

तापमान में आ सकती है गिरावट

मौसम खराब होने के चलते तापमान में गिरावट आएगी. इससे एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है. मैदानी इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी ठंड का प्रकोप है. बारिश के बाद मैदानी और पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान गिरने से सर्दी और बढ़ेगी.

तापमान में नहीं हुआ कोई खास बदलाव