वन भूमि को लेकर बागवानों को भेजा नोटिस तो होगी कार्रवाई: जगत सिंह नेगी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर सेब बागान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. दिल्ली से लौटते ही राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वन भूमि से बागवानों की बेदखली को लेकर कार्रवाई करने और नोटिस भेजने पर कार्रवाई होगी. नेगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बागवानों को नोटिस भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान नेगी ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी स्वागत किया.

नोटिस भेजने वालों पर होगी कार्रवाई

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि वन भूमि पर जीवन निर्वाह करने वाले बागवानों पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और इससे वर्षों से वन भूमि पर निर्भर लोगों को राहत मिलेगी. नेगी ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बागवानों को अगर किसी प्रकार के नोटिस भेजे जा रहे हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही वनाधिकार कानून (FRA) में छूट की मांग करते हुए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज चुकी है. राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही एक नई नीति तैयार कर केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी. ताकि बागवानों और वन भूमि पर निर्भर लोगों के हितों की रक्षा की जा सके.

