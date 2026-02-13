बारात पर जाम में एंबुलेंस के फंसने पर होगा एक्शन; DM बोले- दूल्हे के पिता और बैंड संचालक पर होगी कार्रवाई
बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 5:11 PM IST
बरेली : शहर में सड़क पर बारात निकालते समय जाम लगने के दौरान एंबुलेंस फंसने के मामले के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि बारात या वैवाहिक समारोह के कारण जाम में एंबुलेंस फंसने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने चेतावनी जारी की है कि यदि किसी भी बारात या वैवाहिक समारोह के कारण सड़क जाम लगता है और इस दौरान एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को दोबारा प्रभावी किया जा रहा है. बैंक्वेट हॉल, जनवासा या मैरिज लॉन के बाहर सड़क पर खड़े होकर लंबे समय तक कार्यक्रम करना और यातायात अवरुद्ध करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खुशी के अवसर पर कानून-व्यवस्था और आमजन की सुविधा का ध्यान रखें, ताकि किसी मरीज या जरूरतमंद को समय पर चिकित्सा सहायता मिलने में बाधा न आए.
जाम में फंसी थी एंबुलेंस : बता दें कि बीते दिन सुरेश शर्मा नगर इलाके में हाल ही में एक गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस बारात के चलते लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसी रही थी. परिजनों ने मरीज स्थिति बिगड़ती देख डायल 112 पर शिकायत की थी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद काफी मशक्कत से एंबुलेंस को जाम से निकाला जा सका.
