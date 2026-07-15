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यूपी में बिजली का अस्थाई कनेक्शन में देरी करने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ: अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) व पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष गोयल ने डिस्कामों के कार्याे की समीक्षा की. शक्ति भवन में सम्पन्न इस बैठक में उन्होंने विद्युत आपूर्ति को लेकर अधिकारियों से पूछताछ की. अयोध्या और हरदोई सहित अनेक स्थानों के अधिकारियों से पूछा कि गांवों और शहरों में कितनी बिजली मिल रही है? अध्यक्ष ने कहा कि बरसात में विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने राजस्व वृद्धि, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार, वित्तीय अनुशासन और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.



उन्होंने कहा कि सभी वितरण क्षेत्रों में मीटर रीडिंग शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए. जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं उनका मोबाइल नंबर तत्काल अपडेट कराया जाए जिससे उन्हें समय पर बिल और अन्य जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें. जिन उपभोक्ताओं तक किसी वजह से बिजली के बिल नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर नियमित रूप से बिल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने बिजनेस प्लान से संबंधित सभी बिलों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने पर विशेष जोर दिया.

कहा कि टम्परेरी कनेक्शन में जहां देरी हुई है वहां जांच करके कार्रवाई की जाए. अनेक ऐसी शिकायतें हैं जहां टम्परेरी कनेक्शन देनें में देरी की गई है. अस्थायी कनेक्शन समय पर स्वीकृत होना चाहिए. इसमें देरी होने से कारपोरेशन को नुकसान होता है. पुराने बिलों को ईआरपी पर नहीं डाला जाए. जो अधिकारी ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई होगी. बिजली समस्या का समाधान करने में सुरक्षा मानकों का पालन करें. सुरक्षा उपकरण पहनकर ही मेंटेनेंस किया जाए जिससे हादसे न हों.







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