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बिहार में निर्धारित वेतन से अधिक राशि उठाने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

बिहार शिक्षा विभाग ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से निर्धारित वेतन से अधिक राशि उठाने के मामलों में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने ऐसे मामलों की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने और अगले दो से तीन दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है.

राशि वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई