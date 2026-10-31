बिहार में निर्धारित वेतन से अधिक राशि उठाने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश
BIHAR EDUCATION: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निर्धारित समय में राशि वापस नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 31, 2026 at 8:41 PM IST
पटना: बिहार में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से निर्धारित वेतन से अधिक राशि उठाने के मामलों में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने ऐसे मामलों की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने और अगले दो से तीन दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया है.
राशि वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में राशि वापस नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही विद्यालयों में कराए गए मेंटेनेंस कार्यों में अनियमितता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने को भी कहा है.
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
दरअसल अपर मुख्य सचिव शनिवार को पूर्वी चंपारण के समाहरणालय स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त भी मौजूद रहे.
जानबूझकर अनियमितता करना गंभीर मामला
इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर की गई गड़बड़ी में अंतर है. जानबूझकर अनियमितता करना गंभीर मामला है. उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के शिक्षकों और कर्मियों तक अतिरिक्त वेतन की राशि लौटाने संबंधी निर्देश पहुंचाने को कहा.
बच्चों के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार करें
विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देते हुए सीके अनिल ने कहा कि शिक्षक बच्चों के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार करें और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें. उन्होंने अधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण के दौरान केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहने की सलाह दी.
"शिक्षक बच्चों के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार करें और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें. विद्यालय निरीक्षण के दौरान केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहें.निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत करें और उनके साथ बैठकर मध्याह्न भोजन करें."- सीके अनिल, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग
बच्चों के साथ बैठकर करें भोजन
सीके अनिल ने अधिकारियों से निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत करने और उनके साथ बैठकर मध्याह्न भोजन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के साथ संवाद बेहतर होगा और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का भी आकलन किया जा सकेगा.
नशामुक्ति अभियान में शिक्षा विभाग की भागीदारी
अपर मुख्य सचिव ने राज्यभर में चल रहे एक महीने के नशामुक्त बिहार अभियान में शिक्षा विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए.
रक्तदान शिविर जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दें
इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, रक्तदान शिविर, नियमित योगाभ्यास और व्यायाम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा. विद्यालयों में सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया, ताकि बच्चों में सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो.
33 मॉडल विद्यालयों की व्यवस्था पर संतुष्टि
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्वी चंपारण में 33 मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं. इन विद्यालयों की निगरानी के लिए वरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करने के साथ कक्षाएं भी ले रहे हैं.
सप्ताह में तीन दिन विद्यालयों का निरीक्षण
वहीं, प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. निरीक्षण के दौरान बच्चों से संवाद और उनके साथ मध्याह्न भोजन करने की व्यवस्था भी लागू की गई है. इस पहल पर अपर मुख्य सचिव ने संतोष जताते हुए इसे दूसरे विद्यालयों में भी अपनाने की बात कही.
15 दिनों में भूमि चिह्नित करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में भवनहीन विद्यालयों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. सीके अनिल ने संबंधित अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर ऐसे विद्यालयों के लिए जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट सौंपने को कहा. वहीं, कायाकल्प अभियान के तहत स्वीकृत सभी कार्यों को 20 नवंबर तक पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की.
कई अधिकारी रहे मौजूद
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने वेतन सहित अन्य मदों में राशि की जरूरत होने पर समय रहते आवंटन की मांग करने को कहा, ताकि विभागीय कार्य प्रभावित नहीं हों. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी मौजूद रहे.
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