'नौकरी नहीं मिली तब भी चुकाना होगा लोन..'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले छात्रों पर दर्ज होगा केस
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने और नहीं चुकाने वाले छात्रों पर अब विभाग कार्रवाई कर रहा है. ऐसे स्टूडेंट पर केस दर्ज होंगे.
Published : March 17, 2026 at 1:53 PM IST
शेखपुरा: शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले डिफॉल्टर विद्यार्थियों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है. शेखपुरा जिले में 500 से अधिक ऐसे छात्रों की पहचान की गई है, जिन्होंने लंबे समय से लोन की राशि जमा नहीं की है. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (वित्त विभाग) की ओर से इन सभी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
504 छात्र-छात्राएं चिह्नित: प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 504 छात्र-छात्राओं को डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित किया गया है. इनमें से 214 विद्यार्थियों के खिलाफ अब तक सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है. विभाग की कार्रवाई के बाद अब तक करीब 40 लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली भी की जा चुकी है.
10 करोड़ से अधिक का बकाया: इस संबंध में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की असिस्टेंट मैनेजर अमृता पासवान ने बताया कि चिह्नित 504 विद्यार्थियों पर विभाग का कुल बकाया 10 करोड़ रुपये से अधिक है. इस राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
"कई मामलों में दलालों द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है. यह कहकर भ्रमित किया जाता है कि नौकरी नहीं मिलने पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लिया गया लोन वापस नहीं करना पड़ेगा. जबकि यह पूरी तरह गलत जानकारी है. सरकार केवल पढ़ाई के लिए लोन देती है. केवल ब्याज में छूट दी जाती है, लेकिन मूलधन की राशि विद्यार्थियों को ही चुकानी होती है." -अमृता पासवान, असिस्टेंट मैनेजर वित्त निगम, बिहार
कब तक चुकाना है?: विभाग के अनुसार लोन चुकाने के लिए समय सीमा तय की गई है. दो लाख रुपये तक का लोन लेने वाले विद्यार्थियों को सात वर्षों के भीतर और चार लाख रुपये तक का लोन लेने वालों को दस वर्षों के भीतर किस्तों के माध्यम से राशि लौटानी होती है. इसके बावजूद कई विद्यार्थी लंबे समय से किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इसके कारण विभाग को सख्ती बरतनी पड़ रही है.
'समय से भुगतान बकाया': अधिकारियों ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने लोन लिया है, वे समय पर बकाया राशि का भुगतान कर दें. अन्यथा आने वाले दिनों में उनके खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अब केस प्रकिया शुरू होने के बाद छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है. जैसे-तैसे छात्र छात्राओं के द्वारा ऋण वापसी की प्रकिया शुरू कर दी गयी है.