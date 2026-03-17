ETV Bharat / state

'नौकरी नहीं मिली तब भी चुकाना होगा लोन..'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले छात्रों पर दर्ज होगा केस

अमृता पासवान, असिस्टेंट मैनेजर वित्त निगम, बिहार ( ETV Bharat )

शेखपुरा: शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाली स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने वाले डिफॉल्टर विद्यार्थियों के खिलाफ अब प्रशासन सख्त हो गया है. शेखपुरा जिले में 500 से अधिक ऐसे छात्रों की पहचान की गई है, जिन्होंने लंबे समय से लोन की राशि जमा नहीं की है. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (वित्त विभाग) की ओर से इन सभी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 504 छात्र-छात्राएं चिह्नित: प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 504 छात्र-छात्राओं को डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित किया गया है. इनमें से 214 विद्यार्थियों के खिलाफ अब तक सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है. विभाग की कार्रवाई के बाद अब तक करीब 40 लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली भी की जा चुकी है. 10 करोड़ से अधिक का बकाया: इस संबंध में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की असिस्टेंट मैनेजर अमृता पासवान ने बताया कि चिह्नित 504 विद्यार्थियों पर विभाग का कुल बकाया 10 करोड़ रुपये से अधिक है. इस राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।