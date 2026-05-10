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लखनऊ: ओवरलोड वाहनों पर नकेल, राजधानी में बनेंगे 6 नए होल्डिंग एरिया

लखनऊ: ओवरलोड वाहनों पर नकेल, राजधानी में बनेंगे 6 नए होल्डिंग एरिया ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में अभी तक वाहन पकड़ने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहन बंद कराने के लिए इधर-उधर थानों में भटकना पड़ता था, लेकिन थानों में पर्याप्त जगह न होने के कारण कई बार सिर्फ चालान कर वाहन छोड़ने की मजबूरी बन जाती थी. ऐसे में अगर बाद में वही वाहन दुर्घटना का शिकार होते या हादसे का कारण बनते तो कार्रवाई में लापरवाही का ठीकरा प्रवर्तन दल पर फूटता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. लखनऊ: ओवरलोड वाहनों पर नकेल, राजधानी में बनेंगे 6 नए होल्डिंग एरिया (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, सड़कों पर ओवरलोड और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली आरटीओ प्रवर्तन टीम को अब जब्त वाहनों को खड़ा करने के लिए 25-25 किलोमीटर तक नहीं दौड़ना पड़ेगा. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया है. साथ ही दुर्घटना का सबब बन रहे रोड किनारे खड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए राजधानी में होल्डिंग एरिया बनाने के आदेश दिए हैं, जिससे अब कार्रवाई अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी. लखनऊ में छह होल्डिंग एरिया खोलने की तैयारी है. शहर के चारों दिशाओं में होल्डिंग एरिया