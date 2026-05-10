लखनऊ: ओवरलोड वाहनों पर नकेल, राजधानी में बनेंगे 6 नए होल्डिंग एरिया
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 6 होल्डिंग एरिया के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 4:17 PM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में अभी तक वाहन पकड़ने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को वाहन बंद कराने के लिए इधर-उधर थानों में भटकना पड़ता था, लेकिन थानों में पर्याप्त जगह न होने के कारण कई बार सिर्फ चालान कर वाहन छोड़ने की मजबूरी बन जाती थी. ऐसे में अगर बाद में वही वाहन दुर्घटना का शिकार होते या हादसे का कारण बनते तो कार्रवाई में लापरवाही का ठीकरा प्रवर्तन दल पर फूटता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
दरअसल, सड़कों पर ओवरलोड और डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली आरटीओ प्रवर्तन टीम को अब जब्त वाहनों को खड़ा करने के लिए 25-25 किलोमीटर तक नहीं दौड़ना पड़ेगा. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया है. साथ ही दुर्घटना का सबब बन रहे रोड किनारे खड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए राजधानी में होल्डिंग एरिया बनाने के आदेश दिए हैं, जिससे अब कार्रवाई अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी. लखनऊ में छह होल्डिंग एरिया खोलने की तैयारी है.
शहर के चारों दिशाओं में होल्डिंग एरिया
शहर के चारों दिशाओं में इन होल्डिंग एरिया को डेवलप किया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने नगर निगम और परिवहन विभाग को सौंपी है. चार होल्डिंग एरिया के स्थान को नगर निगम डेवलप करेगा, जबकि दो होल्डिंग एरिया को विकसित करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी. अहमामऊ में एक डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा गाड़ियों को बंद करने की व्यवस्था हो जाएगी.
छह होल्डिंग एरिया के लिए स्थान चिन्हित
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी छह होल्डिंग एरिया के लिए स्थान चिन्हित किया गया है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है. अभी अन्य जो भी सरकारी जगह होगी उसे भी चिन्हित कर होल्डिंग एरिया बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे सड़क पर अवैध वाहन संचालित होने ही न पाएं.
विभागीय डिटेंशन सेंटर हो गया है तैयार
एआरटीओ (प्रवर्तन) का कहना है कि राजधानी में गाड़ियों का चालान किया जा रहा है. थानों में बंद करने की व्यवस्था नहीं है. अब थाने में जगह नहीं है. अहमामऊ के पास विभागीय डिटेंशन सेंटर तैयार हो गया है. 15 से 20 दिनों में शुरू हो जाएगा. छह होल्डिंग एरिया में से दो स्थान मोहनलालगंज में हैं. बाकी चार स्थान घैला और पश्चिम में हैं. एक फैजाबाद रोड पर है. लगभग सभी दिशाओं में इन स्थानों को चयनित किया गया है, जो भी सरकारी जगह आगे मिल जाएगी उन्हें भी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, ताकि अवैध वाहनों पर शिकंजा कसा जा सके.
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