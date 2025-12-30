ETV Bharat / state

कचरा यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई, सात दिन में भुगतान का नोटिस

रांचीः शहर के नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रांची नगर निगम प्रशासन के निर्देश पर ऐसे 100 प्रमुख डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बकाया यूजर चार्ज का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

नगर निगम के अनुसार, निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, होटल, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य है. वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में कचरा यूजर चार्ज की वसूली चयनित एजेंसी मेसर्स नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है.

नोटिस में बकायेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें. तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों के खिलाफ झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम की ओर से बताया गया है कि जिन धाराओं के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें जुर्माना और अन्य कानूनी प्रावधान शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से बकाया रहने के कारण कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर असर पड़ रहा है, इसी को देखते हुए अब बड़े बकायेदारों पर सख्ती की जा रही है.

नगर निगम क्षेत्र में कचरा यूजर चार्ज की वसूली को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन मालिकों पर वर्षों से भुगतान नहीं करने का आरोप है. इस कार्रवाई के जरिए निगम प्रशासन बकाया राशि की वसूली तेज करने की कोशिश कर रहा है.