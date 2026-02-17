ETV Bharat / state

कॉर्बेट प्रशासन ने साइलेंट जोन में की सख्ती, तेज साउंड में गाना बजाना पड़ सकता है भारी

रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने साइलेंट जोन में नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Corbett Tiger Reserve
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 8:29 AM IST

रामनगर: दुनिया भर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता, जंगल सफारी और वन्यजीवों के नजदीकी से दीदार करने के लिए प्रसिद्ध है. जहां साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है. ऐसे में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साइलेंट जोन में अब तेज आवाज में डीजे बजाना भारी पड़ सकता है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले रिजॉर्ट संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कॉर्बेट पार्क के उपनिदेशक राहुल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. कहा कि उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास स्थित साइलेंट जोन में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए पार्क प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी भी रिजॉर्ट द्वारा ऊंची आवाज में डीजे या लाउड म्यूजिक बजाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में कॉर्बेट प्रशासन ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे और एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में साइलेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने पर चर्चा की गई. अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण बेहद जरूरी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज संगीत और डीजे की आवाज वन्यजीवों के व्यवहार और उनकी दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. खासकर रात के समय होने वाला शोर जंगली जानवरों के लिए तनाव का कारण बनता है. प्रशासन ने रिजॉर्ट संचालकों को चेतावनी दी है कि वे साइलेंट जोन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. कॉर्बेट पार्क के उपनिदेशक राहुल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. इसी उद्देश्य से निगरानी बढ़ाई जाएगी और शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी. पार्क प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी अपील की है कि वे साइलेंट जोन की मर्यादा बनाए रखें और किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण करने से बचें.

