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ड्यूटी से लंबे दिनों से गायब डॉक्टर्स पर गिरेगी गाज, सूची के साथ विज्ञापन जारी कर स्वास्थ्य विभाग ने मांगा प्रमाण

झारखंड मंत्रालय (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर सेवा में होने का प्रमाण देने का निर्देश देते हुए विज्ञापन जारी किया है.

स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला के हस्ताक्षर से विज्ञापन नोटिस में वैसे चिकित्सकों के नाम और उनके अन्य डिटेल के साथ सूची जारी किया है. पहले से भी झारखंड में बिना बताए सेवा से डॉक्टरर्स गायब रहे हैं और उनपर कार्रवाई भी होती रही है. यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी में विभाग है.