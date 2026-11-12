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MCD सदन में तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों पर होगी कार्रवाई, मेयर ने कहा- नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

दिल्ली नगर निगम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित लोगों से कराई जाएगी. मेयर प्रवेश वाही ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सदन की गरिमा और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है.

दरअसल, बीते 22 अक्टूबर को एमसीडी सदन में हुई तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर और नुकसान की वसूली की तैयारी है. मेयर प्रवेश वाही के इस रुख को निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.