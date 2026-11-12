MCD सदन में तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों पर होगी कार्रवाई, मेयर ने कहा- नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि 22 अक्टूबर को एमसीडी सदन में हुई तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
Published : November 12, 2026 at 10:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) के सदन में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित लोगों से कराई जाएगी. मेयर प्रवेश वाही ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए स्पष्ट किया है कि निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सदन की गरिमा और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है.
दरअसल, बीते 22 अक्टूबर को एमसीडी सदन में हुई तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर और नुकसान की वसूली की तैयारी है. मेयर प्रवेश वाही के इस रुख को निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
मेयर प्रवेश वाही ने निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि इस तरीके की हरकतों को रोकने के लिए सख्त रूख अपनाया गया है. 22 अक्टूबर को सदन की बैठक में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कमेटी का गठन किया गया था इस कमेटी ने दोषी पार्षदों से नुकसान की भरपाई की बात कही है. उन्होंने कहा कि इससे न केवल निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, बल्कि सदन का वक्त भी खराब होता है.
मेयर के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत तो किया, लेकिन पार्टी ने कार्रवाई के दायरे और शुरुआत को लेकर सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि अगर निगम सदन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन कार्रवाई केवल 22 अक्टूबर की घटना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जनवरी 2023 में निगम का पहला सदन होने के समय से अब तक सदन में हुई सभी घटनाओं की जांच होनी चाहिए.
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उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और तत्कालीन पार्षद रेखा गुप्ता ने वर्ष 2023 में सदन के अंदर दो माइक तोड़े थे. उन्होंने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह पर भी सदन में कई बार माइक तोड़ने का आरोप लगाया. साथ ही आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर से लेकर अब तक कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है, ऐसे में तोड़फोड़ की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कहां से आई, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए.
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